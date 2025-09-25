Mustafa Denizli Ali Koç'a mesaj gönderdi

Mustafa Denizli Ali Koç'a mesaj gönderdi
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3-1 kaybettiği maç sonrası deneyimli teknik adam Mustafa Denizli "Bu transferleri kim yaptı" sözleriyle Ali Koç ve yönetimine mesaj yolladı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçe’nin transfer politikası yeniden tartışma konusu oldu.
Deneyimli teknik direktör Mustafa Denizli, HT Spor ekranlarında yaptığı değerlendirmede sarı-lacivertli kulübün kadro planlamasını sert sözlerle eleştirdi.

mustafadenizli.jpg
Mustafa Denizli'den Ali Koç'a mesaj: Bu transferleri kim yaptı

"SORUYORUM"

Denizli, Dinamo Zagreb’in mütevazı bütçesine dikkat çekerek, “Dinamo Zagreb’in takım değeri yaklaşık 70 milyon euro. Bu sezon 17 transfer yapmışlar, harcadıkları para sadece 17 milyon euro. Fenerbahçe ise tek bir oyuncuya 20 milyon euro veriyor” dedi.

Tümer Metin'den çok konuşulacak Fenerbahçe iddiasıTümer Metin'den çok konuşulacak Fenerbahçe iddiası

Başarısızlığı eleştiren tecrübeli hoca, “O zaman soruyorum: Fenerbahçe’nin futbol aklı kim? Bu transferleri kim yaptı? Ne zaman yaptı?” ifadeleriyle Ali Koç yönetimi ve teknik kadroya göndermede bulundu.

"TARAFTAR KAHROLUYOR"

Transferlerin zamanlamasını da eleştiren Denizli, “Lige yetişmedi, Şampiyonlar Ligi’ne yetişmedi, sezon başına yetişmedi. Fenerbahçe kaybediyor, taraftarını kaybediyor, kahroluyor. Bunu anlatmak mümkün değil” diyerek planlamadaki aksaklıklara dikkat çekti.

Denizli, kadroya katılan isimleri de sorgulayarak, “Duran, Nene, Asensio, Brown... Bu transferler olsa ne olur, olmasa ne olur” sözleriyle yapılan hamlelerin sahaya yansımadığını savundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Spor
Galatasaray'a UEFA'dan 5-1'lik yenilgi sonrası müjdeli haber geldi
Galatasaray'a UEFA'dan 5-1'lik yenilgi sonrası müjdeli haber geldi
Tümer Metin'den çok konuşulacak Fenerbahçe iddiası
Tümer Metin'den çok konuşulacak Fenerbahçe iddiası