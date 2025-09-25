Mustafa Denizli Ali Koç'a mesaj gönderdi

UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçe’nin transfer politikası yeniden tartışma konusu oldu.

Deneyimli teknik direktör Mustafa Denizli, HT Spor ekranlarında yaptığı değerlendirmede sarı-lacivertli kulübün kadro planlamasını sert sözlerle eleştirdi.

Mustafa Denizli'den Ali Koç'a mesaj: Bu transferleri kim yaptı

"SORUYORUM"

Denizli, Dinamo Zagreb’in mütevazı bütçesine dikkat çekerek, “Dinamo Zagreb’in takım değeri yaklaşık 70 milyon euro. Bu sezon 17 transfer yapmışlar, harcadıkları para sadece 17 milyon euro. Fenerbahçe ise tek bir oyuncuya 20 milyon euro veriyor” dedi.

Tümer Metin'den çok konuşulacak Fenerbahçe iddiası

Başarısızlığı eleştiren tecrübeli hoca, “O zaman soruyorum: Fenerbahçe’nin futbol aklı kim? Bu transferleri kim yaptı? Ne zaman yaptı?” ifadeleriyle Ali Koç yönetimi ve teknik kadroya göndermede bulundu.

"TARAFTAR KAHROLUYOR"

Transferlerin zamanlamasını da eleştiren Denizli, “Lige yetişmedi, Şampiyonlar Ligi’ne yetişmedi, sezon başına yetişmedi. Fenerbahçe kaybediyor, taraftarını kaybediyor, kahroluyor. Bunu anlatmak mümkün değil” diyerek planlamadaki aksaklıklara dikkat çekti.

Denizli, kadroya katılan isimleri de sorgulayarak, “Duran, Nene, Asensio, Brown... Bu transferler olsa ne olur, olmasa ne olur” sözleriyle yapılan hamlelerin sahaya yansımadığını savundu.