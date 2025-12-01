Mustafa Çulcu: Pozisyon penaltı

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Karagümrük-Beşiktaş maçını yöneten hakem Halil Umut Meler'in kararlarını değerlendirdi.

Çulcu, Sabah'taki yazısında Meler'i sert bir dille eleştirirken, şu ifadeleri kullandı:

- Halil Umut Meler'i geçen haftaki kötü performansından sonra bu maça verenler sanırım akıl tutulması yaşıyorlar veya futbolun paydaşları ile alay ediyorlar.

"MELER'İ GÖMDÜ!"

- Adam iki haftada VAR'a gidip gelirken yoruldu, neredeyse UBER çağıracak! Maçı VAR Cihan Aydın kurtardı ama Meler'i gömdü.

Beşiktaş deplasmanda kazanmayı bildi: Karagümrük için işler iyice zorlaştı

- 54'te Roco net elle oynuyor, pozisyon penaltı.

- Beşiktaş'ın ofsayt gerekçesi ile iptal edilen golünde karar doğru.

- Verdiği, vermediği fauller kartlar, oyuncularla iletişimi, baba hakemliğe soyunması, kaşlarını çatarak otoriter gözükme çabası hakemlik adına kalitesiz görüntüler.

- Maalesef Meler, kontrol ve şuur kaybı yaşıyor. Kendine olan güvenini yitirmiş, biz zaten ona olan güvenimizi çoktan yitirmişiz. Yazık oluyor.