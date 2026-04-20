Mustafa Çulcu: Penaltı yok

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Samsunspor-Beşiktaş ve Trabzonspor-Başakşehir maçlarının hakemlerini kutladı.

Çulcu, Sabah'taki yazısında Samsunspor-Beşiktaş maçındaki kararlarla ilgili şu yorumları yaptı:

"Hakem Gürcan Hasova, ilk yarıda bazı net faulleri atladı. Çevre kontrolü yapamadı oyunun içinde kaldı. Oh ile çarpışarak yere düştü, güvercin takla attı. Hakemler şunu bilmeliler ki kimse maça onları seyretmeye gelmiyor, herkes futbol seyretmeye geliyor. 31'de Oh'u formasından çekerek durduran Satka'ya sözlü ikaz olmaz net sarı olur... 35'de Zeki'nin ceza alanı önünde Orkun'a net faulünü atladı. 40'ta Olaitan'ın pozisyonunda Beşiktaş, 54'te Agbadou pozisyonunda Samsunspor penaltı bekledi 'devam' kararları doğru. Hakemin ikinci yarıda performansı yükseldi. Tomasson sağ koluyla topla oynayınca 90+1'de VAR'a bırakmadan Beşiktaş lehine sahada verdiği penaltı, hakemin notunu yükseltti. Ligde ilk büyük takım maçına çıkan Hasova'yı özellikle ikinci yarıdaki yüksek performansından dolayı kutlarım."

"DEVAM KARARI DOĞRU"

Çulcu, Trabzonspor-Başakşehir maçıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Alper Akarsu'nun futbolun doğasında olan basit temasları oynatması oyuna tempo kazandırdı. 41'de kornerden gelen topu kafa ile uzaklaştıran Bertuğ'un pozisyonunda ve 70'te Augusto-Opoku pozisyonunda Trabzonspor penaltı bekledi, devam kararları doğru. Hakem temaslı oyuna izin verdi. Maçın keyifli geçmesine katkı sağladı. Modern çizgide hakemlik yapan Alper Akarsu bu yönetimi ile övgüyü hak etti. Bravo..."