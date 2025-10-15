Mustafa Çulcu: Penaltı vermeliydi

Yayınlanma:
MHK eski başkanı Mustafa Çulcu, milli takımın Gürcistan ile oynadığı maçı yöneten hakemi eleştirdi.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, milli takımın 4-1 kazandığı Gürcistan maçını yöneten hakemi eleştirdi.

Kocaeli tribünlerinin muhteşem desteğinin takdire değer olduğunu vurgulayan Çulcu, hakem kararlarıyla ilgili ise Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

- Federasyon Başkanı Razvan Burleanu'nun FIFA Konseyi'ne ve UEFA İcra Kurulu'na 2021'de girişi ile birlikte hareketlenen Romanya hakemliğinde İstvan Kovacs'ın ardından 1. kategoride bulunan 3 hakemden biri Petrescu.

- 42 yaşında, iletişimi olmayan, donuk, gergin bir hakem. Onu 5-1'lik Beşiktaş- Lugano maçından hatırlıyoruz.

SAHADA VERİLMESİ GEREKEN PENALTIYDI

- Maçın başında Eren-Kochorashvili mücadelesinde penaltı bekledik ki dikkatsiz hareketten penaltı olmalıydı, hakem 'devam' dedi.

Milliler Gürcistan'a gol olup yağdı: Dünya Kupası yolunda büyük avantajMilliler Gürcistan'a gol olup yağdı: Dünya Kupası yolunda büyük avantaj

- VAR'ın karışamayacağı, sahada verilmesi gereken penaltıydı.

- Kenan ile attığımız ilk golde çıplak gözle Gochaleishvili'nin ofsaytı bozduğu görülüyor. VAR onayladı, gol temiz.

