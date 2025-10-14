Milliler Gürcistan'a gol olup yağdı: Dünya Kupası yolunda büyük avantaj

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. haftasında millilerimiz sahasında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadelede millilerimiz sahadan 4-1’lik skorla galip ayrılmayı başardı.

KENAN YILDIZ YİNE ATTI

Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Kenan Yıldız, 22 ve 52. dakikalarda Merih Demiral, 35. dakikada ise Yunus Akgün kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 64. dakikada Giorgi Koçoraşvili attı.

PLAY-OFF YOLUNDA BÜYÜK AVANTAJ

Bu galibiyetle birlikte millilerimiz puanını 9’a çıkarmayı başardı ve 2. sıradaki yerini korudu. 3 puandaki Gürcistan ise 3. sırada kaldı. Millilerimiz, Gürcistan'ı iki maçta da yenerek play-off yolunda büyük bir avantaj sağladı.

Milli maç öncesi müthiş koreografi: Türk önde Türk ileri

SIRADAKİ RAKİP BULGARİSTAN

Milli takımımız elemelerin bir sonraki maçında Bulgaristan’ı konuk edecek. Gürcistan ise sahasında İspanya ile kozlarını paylaşacak.