Mustafa Çulcu: Mehmet Türkmen'i Mourinho'nun yanına gönderin

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Trabzonspor'un İstanbul'da 4-3 kazandığı Karagümrük maçını yöneten hakem Mehmet Türkmen'in kararlarını değerlendirdi.

Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

- Mehmet Türkmen, FIFA kokartı ile bir sezonu tamamladı. Ancak hiçbir gelişme gösteremiyor, hatta geriye gidiyor. Yer almayı, nereye koşacağını, pozisyon takibi, faulü, kartın ne olduğunu, kısacası futbolu bilmiyor.

- Trabzonspor 5'te Olaigbe- Esgaio pozisyonunda penaltı bekledi. Devam kararı doğru. 53'te Savic-Balkovic pozisyonunda faul yok, faul verdi, Savic'e sarı gösterdi.

"BİR MEHMET TÜRKMEN PENALTISI"

- 29, 33, 44, 45'te Atakan el-kol alttan tekme sarıp sarmalama ile Onuachu'yu durdurmaya çalıştı. Hakem bu eşleşmeyi proaktif hakemlik yapıp çözemedi, önlem alamadı. Taaa ki Onuachu hakemi uyarana kadar! Sonra bu iki oyuncu arasında en hafif mücadeleye 45+2'de Trabzon lehine penaltı verdi. Bir Mehmet Türkmen penaltısıydı, kabul görmedi. VAR altta kalır mı! O da işgüzarlık yaptı, devreye girdi. Hakem pozisyonu izledi, 'Onuachu'nun koluna temas eden toptan önce Atakan çekiyor' diyerek penaltı kararının arkasında durdu. Penaltıyı gösterirken çok kötü bir beden dili kullandı, ne olduğunu zor anladık.

- Ugrekhelidze'nin 34'te Zubkov'a kontrolsüz hareketi net sarıydı, vermedi.

- Mehmet Türkmen'i gelişmesi için yetkililerden ricam ya alın karşınıza hakemliği anlatın ya da kendisini çok beğendiğini söyleyen Mourinho'nun yanına Portekiz'e gönderin. Belki orada Mourinho'nun yanında gelişir!