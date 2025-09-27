Alanyaspor Galatasaray maçında penaltı var mıydı? Mustafa Çulcu açıkladı

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Alanyaspor-Galatasaray maçını yönetecen hakem Mustafa Çulcu'nun kararlarını değerlendirdi.

Çulcu, Alanyaspor'un penaltı beklediği pozisyonla ilgili olarak "Abdülkerim'in kapalı koluna gelen topta devam kararı doğru" yorumunu yaptı.

29 FAUL 3 SARI

Mustafa Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

- Zorbay Küçük'ün bu sezon dördüncü maçı. Karşılaşmada ilk faul 8'de oldu ama toplamda 29 faul, 3 sarı vardı. Abdülkerim'in kapalı koluna gelen topta devam kararı doğru.

- Orta alanda Aliti-İcardi karşılıklı bir yükleniliş vardı, faul yoktu ama faul veriyorsan da umut vadeden atak nedeniyle Aliti'ye çıkan sarı doğru.

- İlk yarı biterken Ogundu-Sanchez mücadelesinde Alanya penaltı bekledi, devam kararı doğru.

- Hadergjonaj'ın topsuz alanda Barış'a yaptığı; faulün babası ve sarı karttı ama onu vermedi!

- 62'de Sanchez'e çıkan sarı hatalı. Eğer kart çıkacaksa kontrolsüz girişinden Abdülkerim'e çıkmalıydı.

- Maçta hakemi zorlayacak spesifik pozisyon olmayınca ülke iklimimizde başarılıydı.