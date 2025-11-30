Mustafa Çulcu kestirip attı: Hakemliği bilmiyor

Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanı Mustafa Çulcu, Trabzonspor-Konyaspor maçını yöneten Alper Akarsu için "Hakemliği bilmiyor" iddiasında bulundu.

Çulcu, Sabah'taki yazısında "Alper Akarsu geçen sezon Trabzonspor-Hatayspor (1-2) maçında saçma sapan bir yönetimden sonra ilk defa Trabzonspor maçında. Futbolu da hakemliği de bilmiyor. Basit temaslarda oyunu devam ettirmek başka, kabak gibi faulleri atlamak başka" yorumunu yaptı.

Kararları tek tek değerlendiren Çulcu, şöyle devam etti:

- 31'de Muleka'ya kontrolsüz giren Oulai, net sarı ama hakem kart çıkaramadı.

Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı

- Ceza alanı ön çizgisinde Muçi'yi kontrolsüz faul ile indirdiler, devam ettirdi.

"EEE... NET KIRMIZI AMA!"

- Trabzonspor lehine penaltı, hakemin sahada çözeceği çok kolay bir pozisyon. Muçi topla oynayan, kaleci yerde kayarak gelen, topa temas edemeyen, rakibi indiren olmuş. Net penaltı ama veremiyor! Çünkü yürek, bilgi, beceri, yeti yok. Kolayı seçiyor, VAR'dan gelsin diyor. VAR pozisyonu kurtardı, hakemi bitirdi.

- 54'te Oulai'ye yaptığı ilk harekette Bardhi'ye zaten sarı olmalıydı, vermedi. Devamı bir de topsuz, temaslı tekme savurdu. Eee… Net kırmızı ama hakem kart yerine yeni yöntem geliştirdi, el sıkıştırıp barıştırdı! VAR da uyudu…

- Konyaspor'un 89'da attığı iptal edilen golde yardımcıya ve VAR'a güvenmek zorundayız. Skor rahatlayınca hakemin eksiklikleri kamufle oldu.