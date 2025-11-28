Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı

Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Yayınlanma:
MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Fenerbahçe-Ferencvaros maçındaki hakem kararlarını değerlendirirken, "Bu pozisyon penaltıydı" dedi.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 biten Fenerbahçe-Ferencvaros maçının hakemini eleştirdi.

Çulcu, maçı yöneten İspanyol Ricardo De Burgos Bengoechea'in UEFA 1. kategori hakemi, 39 yaşında, diş teknisyeni olduğunu belirterek, "UEFA'nın, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde başarılı seri yakalamış ve ilk 8 hedefi olan ülkemizin 2 değerli takımının çok kritik Salı ve Perşembe maçlarına aynı ülke hakemlerini göndermesi kafaları karıştırdı! Hani UEFA'nın olmazsa olmazları saygınlık, güvenilirlilik ve marka değeri nerede kaldı?" ifadelerini kullandı.

2024/11/08/hbfb.jpg"KIRMIZIYA ASLA KATILMIYORUM"

Çulcu, Sabah'taki yazısına şöyle devam etti:

Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçta kazandığı şeyi açıkladıFenerbahçe'nin puan kaybettiği maçta kazandığı şeyi açıkladı

"Burgos'un topu oynatma isteği yüksek ancak zaman zaman oyunun içinde kalıyor. Acemi beden dili sergiliyor. Hatta telaşlı ve panik güven vermiyor.

23'te Semedo-Keita mücadelesinde Fenerbahçe penaltı bekledi devam kararı doğru. Sarısı olan Yiğit Efe, 54'te Zachariassen'e faulünde ikinci sarıyı görebilirdi! Uzatmalarda Duran'a çıkan kırmızıya asla katılmıyorum, çünkü kafa atmıyor. Kafa kafaya didişme var, sarı yeterliydi.

90+6'da Skriniar'ın topuğuna Joseph ayak ucu ile basıyor. Çok zor bir pozisyon. Hakem görüp verse kimse bir şey diyemez. Kalabalık ayaklar, kapalı ve çok kaba basma gözükmeyince VAR da devre dışı kaldı. Bu pozisyon penaltıydı.

Oyun son dakikalar sertleşince kontrolde zorlanan Burgos'un stili, fauller ve kart uygulamalarının kalitesi çok düşük. Sakin giden oyun gerildi. 8 sarı, 1 kırmızı, 24 faulle oyunu zor tamamladı!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
Spor
Reis skandalı açıkladı
Reis skandalı açıkladı
Samsunspor berabere kaldı: Avrupa'da liderliğini sürdürdü
Samsunspor berabere kaldı: Avrupa'da liderliğini sürdürdü