Mustafa Çulcu: Gol tertemiz badem oldu

Mustafa Çulcu: Gol tertemiz badem oldu
MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Gençlerbirliği-Galatasaray maçındaki hakem kararlarını eleştirirken "Buz gibi gol badem oldu. VAR simülasyonu da skandal" dedi.

Merkez Hakem Komitesi'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçını kalitesiyle kazandığını belirtti.

Hakem kararlarını ise eleştiren Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Batuhan Kolak'ın maçı 4.5 dakika geç başlatması kabul edilmez. İlk yarıda Sara, Oğulcan ve Zuzek'e sarıları pas geçmesi de kabul edilmez. Basit temaslara faul çalması tam bir kalitesizlik. İcardi-Thalisson ve İcardi-Hanousek pozisyonlarında penaltı yok, devam kararları doğru.

"HAKEM ÇOK ACEMİYDİ"

Sallai'ye gösterdiği sarı tam bir komedi. Çünkü pozisyon faul değil! Sonra Tongya'ya çıkan sarı, balans ayarıydı o da komedi. Galatasaray'ın 63'te attığı gol, tertemiz. Yunus öne boş alana koşuyor, Goutas teması kendi alıyor, top arkalarından geçiyor, bir mücadele söz konusu değil ve Sane golü atıyor. Buz gibi gol badem oldu. VAR simülasyonu da tuhaf, hatta skandal! Uzatmalarda Gençlerbirliği penaltı bekledi ama penaltı yok. Davinson'un kolları zaten kapalı. Hakem iyi kumaş olabilir ama bu maçta çok acemiydi. Skor hakemleri kurtardı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

