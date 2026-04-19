Ahmet Çakar: İptal edilen golde ofsayt yok

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Gençlerbirliği-Galatasaray maçını değerlendirirken, hakem kararlarını eleştirdi. Çakar, "Galatasaray'ın iptal edilen golünde bence ofsayt yok" iddiasında bulundu.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardığını ve şampiyonluk yolunda büyük avantajı tekrar eline geçirdiğini söyledi.

Mustafa Çulcu: Gol tertemiz badem olduMustafa Çulcu: Gol tertemiz badem oldu

Gençlerbirliği'nin Türkiye'nin en kötü takımı olduğunu ileri süren Çakar, Sabah'taki yazısında "İleride top tutamıyorlar, hücumda çoğalamıyorlar, kısacası hiçbir şey yapamıyorlar derken ikinci yarı başlayıverdi. Yine her şey G.Saray'ın istediği gibi gidiyordu. Hatta Sane ile üçüncü golü buldular ama bu gol ofsayt diye iptal edildi. Ardından da Gençlerbirliği, neredeyse bir kere geldiği G.Saray ceza alanı içinde golü buldu. Rakip ne kadar kötü olursa olsun skor 2-1'e geldiğinde geri kalan dakikalar riskli dakikalardır. O kötü G.Birliği bir kaza golü bulsa belki de G.Saray puan kaybedip İstanbul'a dönecekti. Sonuçta G.Saray F.Bahçe ile farkı yine 4'e çıkarttı ve şampiyonluk yolunda büyük avantajı tekrar eline geçirdi" yorumunu yaptı.

"GOL KARARI VERİLMELİYDİ"

Çakar, "Gelelim hakemlere" dedikten sonra şöyle devam etti:
"Batuhan Kolak, hem iyi bir hakem hem oyun genelinde iyi bir maç yönetti. Ama G.Saray'ın iptal edilen golünde bence ofsayt yok. Zaten VAR hakemi, gol takdirini ona bıraktı. Yunus ile G.Birliği stoperi yan yanalar, top yanlarından geçiyor ve ofsayt olmayan Sane golü yapıyor. Burada Yunus'un rakibine müdahale ettiğini düşünmüyorum. Bence gol kararı verilmeliydi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Metin Öztürk: Şampiyon yapmak istemiyorsanız açık açık söyleyin
Metin Öztürk: Şampiyon yapmak istemiyorsanız açık açık söyleyin
5 maçta yenile yenile düşme hattına geldi: "Sıkıntı yok takımımdan memnunum" dedi
5 maçta yenile yenile düşme hattına geldi: "Sıkıntı yok takımımdan memnunum" dedi