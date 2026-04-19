Ahmet Çakar: İptal edilen golde ofsayt yok

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardığını ve şampiyonluk yolunda büyük avantajı tekrar eline geçirdiğini söyledi.

Mustafa Çulcu: Gol tertemiz badem oldu

Gençlerbirliği'nin Türkiye'nin en kötü takımı olduğunu ileri süren Çakar, Sabah'taki yazısında "İleride top tutamıyorlar, hücumda çoğalamıyorlar, kısacası hiçbir şey yapamıyorlar derken ikinci yarı başlayıverdi. Yine her şey G.Saray'ın istediği gibi gidiyordu. Hatta Sane ile üçüncü golü buldular ama bu gol ofsayt diye iptal edildi. Ardından da Gençlerbirliği, neredeyse bir kere geldiği G.Saray ceza alanı içinde golü buldu. Rakip ne kadar kötü olursa olsun skor 2-1'e geldiğinde geri kalan dakikalar riskli dakikalardır. O kötü G.Birliği bir kaza golü bulsa belki de G.Saray puan kaybedip İstanbul'a dönecekti. Sonuçta G.Saray F.Bahçe ile farkı yine 4'e çıkarttı ve şampiyonluk yolunda büyük avantajı tekrar eline geçirdi" yorumunu yaptı.

"GOL KARARI VERİLMELİYDİ"

Çakar, "Gelelim hakemlere" dedikten sonra şöyle devam etti:

"Batuhan Kolak, hem iyi bir hakem hem oyun genelinde iyi bir maç yönetti. Ama G.Saray'ın iptal edilen golünde bence ofsayt yok. Zaten VAR hakemi, gol takdirini ona bıraktı. Yunus ile G.Birliği stoperi yan yanalar, top yanlarından geçiyor ve ofsayt olmayan Sane golü yapıyor. Burada Yunus'un rakibine müdahale ettiğini düşünmüyorum. Bence gol kararı verilmeliydi."