5 maçta yenile yenile düşme hattına geldi: "Sıkıntı yok takımımdan memnunum" dedi

Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel'le de toparlanamadı.

İlk maçında Alanyaspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği, ardından üst üste 5 mağlubiyet aldı.

Başkent temsilcisi, Beşiktaş'a 2-0, Konyaspor'a 1-0, Göztepe'ye 2-0, Başakşehir'e 3-0, son olarak da Galatasaray'a 2-1 yenildi.

Ligin bitmesine 4 hafta kala düşme hattına kadar gelen Gençlerbirliği, 25 puanla 15. sırada yer alıyor. 16. sıradaki Eyüpspor'un da puanı 25.

SON 4 MAÇTA 7 PUAN HEDEFLİYOR

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, ligde kalan son 4 maçta ise 7 puan alacaklarını ve ligde kalacaklarını söyledi.

Demirel, Galatasaray'a yenildikleri maçın ardından "Ben takımımdan memnunum. Herhangi bir sıkıntımız yok ama dediğim gibi puan alamadığımız için biraz endişe, kaygı başlıyor. İnşallah önümüzdeki 4 haftada ligde kalacak puanı toplayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

25 puanı bulunan başkent ekibinin ligde kalmak için ne kadar puan toplaması gerektiği sorulan Demirel, "Ben 32 demiştim zaten. Bunu 4-5 hafta önce söylemiştim. Bence 32 puan bizi ligde tutacaktır" dedi.

Demirel, ligde 7 maç sonra gol attıklarının hatırlatılması üzerine "Ben geldiğimden beri 5 hafta, benden önce de 2 hafta vardı. 7 haftadır gol atamıyor takım. Bugün gol atması güzel oldu. Evet mücadeleden memnunum ama ben daha fazlasını istiyorum. O da beni üzüyor. Tabii ki kendi içimde fazla da yansıtmamaya çalışıyorum ama bu takımın buralarda olmaması lazım. Yani bizim takımımız aslında kötü bir takım değil. 10-12'nci sıradan aşağıya baktığım zaman bizim takımımız aslında bireysel olarak da çok iyi bir takım. Ama geçen dönemden bu dönem arasında tabii oyunculara da hak veriyorum; birçok şey değişti burada. O yüzden onların da tekrardan konsantre olması, tekrardan bir şeye adapte olması kolay değil ama oyuncu grubuna çok inanıyorum, güveniyorum. İnşallah ligde kalacağız." yorumunu yaptı.