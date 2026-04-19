Metin Öztürk: Şampiyon yapmak istemiyorsanız açık açık söyleyin

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendikleri maçtan sonra şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştıklarını söyledi.

Öztürk, "Ligde 4 maçımız kaldı, 12 puan. Bir rakibimizle aramızda 4 puan fark var. Diğerlerinin durumuna bakmıyoruz. Önümüzdeki maçları kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Başkanımız Dursun Özbek’in liderliğinde, teknik direktörümüz ve futbolcularımızla birlikte bu sezon da şampiyon olacağımıza inanıyoruz" dedi.

"HEP GALATASARAY'IN BAŞINA GELİYOR"

Hakem kararlarına da tepki gösteren Öztürk, bazı pozisyonların kendilerini üzdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

Galatasaray şampiyonluğun fısıltısını duydu: Büyük takım fırsat tepmez

"Takımımızın önemli oyuncularından birine faul olmayan pozisyonda sarı kart gösterildi. Bu kararın oyunun düzenini etkilediğini düşünüyoruz. Ayrıca attığımız üçüncü golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesini anlamakta zorlanıyoruz. VAR incelemesine rağmen net bir çizim göremedik. Benzer pozisyonlarda farklı kararlar verilmesi soru işaretleri oluşturuyor. Kusura bakmayın, ben bunda bir art niyet arıyorum. Galatasaray'ı şampiyon yapmak istemiyorsanız, açık açık söyleyin.

Galatasaray'ın attığı üçüncü golün, ofsaytla uzaktan yakından alakası yok. Pozisyon için hakem VAR'a çağrıldı, çok normal. VAR'a gidildi, Yunus pasif ofsayt denilerek gol iptal edildi. Hep Galatasaray'ın başına geliyor.

Konyaspor maçıydı, başımıza geldi. Ardından Gaziantep FK–Trabzonspor karşılaşmasında Trabzonspor’un golü sayıldı. Onlarınki golse, bizimki niye ofsayt? Ne yaparsanız yapın, biz şampiyon olacağız.

Kimin ikinci ya da üçüncü olacağıyla ilgilenmiyoruz. Biz sadece kendi maçlarımızı kazanarak şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz."