Fenerbahçe'den Ederson kararı çıktı: Çaykur Rizespor maçı sonrası alındı

Süper Lig’de 90+8’de yediği golle Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’de Ederson’un yaptığı hata gündem oldu.

Gol öncesi kaleden çıkan ve İsmail Yüksek’e çarparak pozisyonunu kaybederek golü kalesinde gören tecrübeli file bekçisi, yaşanan puan kaybı sonrası eleştirilerin hedefinde oldu.

AL HILAL İDDİASI

Fenerbahçe taraftarının yoğun eleştirisine maruz kalan Ederson ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe’de gözden düşen Ederson’a Suudi Arabistan ekibi Al Hilal talip oldu.

Al Hilal’ın kadrosuna katmak istediği Ederson’un Fenerbahçe’den ayrılığının yakın olduğu aktarıldı.

Ayrıca sarı-lacivertlilerin Brezilyalı eldiven için 15-20 milyon euro arasında bir bonservis beklediği ifade edildi.

Söz konusu rakamın teklif edilmesi halinde Fenerbahçe’nin teklifi kabul edip Ederson’a veda edeceği yazıldı.

Ederson’un Fenerbahçe ile 2+1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.