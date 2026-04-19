Sinan Engin: Yemişim pasif ofsaytı

Sinan Engin, Galatasaray’ın Gençlerbirliği’ni 2-1 yendiği maçta sarı-kırmızılıların iptal edilen golünü değerlendirdi.

Süper Lig’de Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü ve bitime 4 hafta kala Fenerbahçe’ye 4 puan fark attı.
Sinan Engin, mücadelenin ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

''KESİN OLURLAR DİYEMİYORUM''

Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Engin, "Galatasaray 4 puan önde ama ne Galatasaray ne Fenerbahçe ne de Trabzonspor için kesin şampiyon olurlar diyemiyorum. Çünkü oynadıkları oyunda umut yok. Son 5-6 haftadır kötüler. Ama haftaya zaten Galatasaray derbiyi kazanırsa %99 şampiyon olur." dedi.

''YEMİŞİM PASİF OFSAYTI''

Galatasaray’da Leroy Sane’nin ofsayt nedeniyle iptal edilen golünü değerlendiren Sinan Engin, "Ben Galatasaray'ın iptal edilen pozisyonunun nizami olduğunu yani gol verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yemişim pasif oysaytı ya. Bu TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu nelerle uğraşsın? Hakemlerimiz futbolu bilmiyor. Hata yapılır ama futbolu bilmedikleri için bu skandallar ortaya çıkıyor." yorumunu yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

