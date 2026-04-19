TRT Fenerbahçe taraftarını çıldırttı: Ortalık karıştı

Yayınlanma:
EuroLeague Kadınlar finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe birbirine rakip oldu. TRT’nin haberi açıkladığı altyazı ise Fenerbahçe taraftarını çıldırttı. Sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar ikiye bölündü ve ortalık karıştı.

Kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde Avrupa'daki "bir numaralı" organizasyonu olan FIBA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu, iki Türk ekibi Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet'in karşılaşacağı final maçında belli olacak.
İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen 6'lı Final organizasyonunda finale yükselen Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet, Prens Felipe Salonu'nda 19 Nisan Pazar (bugün) TSİ 21.00'de kozlarını paylaşarak şampiyonluk kupasını müzelerine götürmeye çalışacak.
Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

TRT’NİN ALTYAZISI FENERBAHÇE’Yİ ÇILDIRTTI

Eşleşme 17 Nisan Cuma günün sonlarına doğru belli oldu.
TRT Spor ise haberi altyazısında, "Temsilcimiz Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Kadınlar Ligi yarı finalinde, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını 63-56 yenerek, finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu" ifadeleriyle açıkladı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bir kısım Fenerbahçe taraftarı, ’Temsilcimiz’ ifadesinin sadece Galatasaray’ın önünde yer almasına tepki gösterirken, bir kısım ise Galatasaray’ın İspanyol ekibine karşı aldığı galibiyet sonrası ‘Temsilcimiz’ ifadesinin kullanıldığını savundu.
İşte Fenerbahçe taraftarının sosyal medyada yaptığı yorumların bir kısmı:

  • Utanmanız da yok.
  • Uzatılacak bir şey yok, sonuçta gelecek maçta temsilcilerimiz diyecekler.
  • İspanyol takımı ile Türk takımı oynayınca temsilcimiz oluyor ya…
  • Bu yazıyı hazırlayan kim ise benim ve Fenerlilerin vergisinden aldığı maaş haram olsun...
  • Bu insan hatası mı yoksa bilinçli mi diye düşünüyorum.
  • Çok ayıp, Fenerbahçe Yunan takımı mı?
  • Bu altyazıdan önce temsilcimiz Fenerbahçe Opet, İspanya temsilcisi Girona'yı yenip yarı finale çıktı yazısı vardı. Polemik yaratmayın ayıp.
  • Temsilcimiz ... eledi ve finalde diğer temsilcimiz .... ile eşleşti demek çok mu zor?

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

