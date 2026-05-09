Yangın tüpü sıktığı için kadro dışı bırakıldı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya’da flaş bir olay yaşandı.

Takımın hücum hattındaki en önemli isimlerinden birisi olan Pierre-Emerick Aubameyang, antrenman tesislerinde yaptığı hareket sonrası kadro dışı bırakıldı.

Fransız basınından L’Equpie’nin haberine göre; Aubameyang, kulüp yetkililerinden Bob Tahri’ye yaptığı şakadan dolayı teknik heyet ve yönetimin tepkisini çekti.

YANGIN TÜPÜ SIKTIĞI İÇİN KADRO DIŞI KALDI

İddialara göre Aubameyang, Tahri’ye şaka yapmak istedi ve yangın tüpünü Tahri’nin üzerine sıktı.

Yaşanan olayın ardından harekete geçen kulüp disiplin kurulu ve teknik ekip, Gabonlu yıldızı Le Havre maçının kadrosundan çıkardı.

53 PUANLA 7. SIRADA

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Marsilya, ligin bitimine 2 hafta kala topladığı 53 puanla 7. sırada yer alıyor.

Marsilya, Le Havre maçının ardından Rennes ile karşılaşacak.