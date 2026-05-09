Yangın tüpü sıktığı için kadro dışı bırakıldı

Yangın tüpü sıktığı için kadro dışı bırakıldı
Yayınlanma:
Fransa’da Marsilya forması giyen Pierre-Emerick Aubameyang’ın kulüp yetkilisine yangın tüpü sıkarak uygunsuz şaka yapması nedeniyle kadro dışı kaldığı iddia edildi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya’da flaş bir olay yaşandı.
Takımın hücum hattındaki en önemli isimlerinden birisi olan Pierre-Emerick Aubameyang, antrenman tesislerinde yaptığı hareket sonrası kadro dışı bırakıldı.
Fransız basınından L’Equpie’nin haberine göre; Aubameyang, kulüp yetkililerinden Bob Tahri’ye yaptığı şakadan dolayı teknik heyet ve yönetimin tepkisini çekti.

YANGIN TÜPÜ SIKTIĞI İÇİN KADRO DIŞI KALDI

İddialara göre Aubameyang, Tahri’ye şaka yapmak istedi ve yangın tüpünü Tahri’nin üzerine sıktı.
Yaşanan olayın ardından harekete geçen kulüp disiplin kurulu ve teknik ekip, Gabonlu yıldızı Le Havre maçının kadrosundan çıkardı.

53 PUANLA 7. SIRADA

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Marsilya, ligin bitimine 2 hafta kala topladığı 53 puanla 7. sırada yer alıyor.
Marsilya, Le Havre maçının ardından Rennes ile karşılaşacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Spor
Beşiktaş'tan Trabzonspor maçına saatler kala sakatlık açıklaması
Beşiktaş'tan Trabzonspor maçına saatler kala sakatlık açıklaması
Sadettin Saran cevap verirken makas aldı
Sadettin Saran cevap verirken makas aldı