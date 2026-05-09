Beşiktaş'tan Trabzonspor maçına saatler kala sakatlık açıklaması

Beşiktaş'a bugün Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi kötü haber geldi. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'nun forma giyemeyeceği açıklandı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gastroentrit tanısı ile sağlık ekibimiz tarafından tedavisine devam edilen futbolcumuz Emirhan Topçu, Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır." denildi.

SÜPER LİG'DE 143. RANDEVU

Beşiktaş ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün yapacakları maçla 143. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Rekabette 53 yılı aşkın sürede oynanan 142 müsabakanın 57'sinden siyah-beyazlı ekip, 48'inden ise bordo-mavili takım galip ayrıldı. Taraflar, 37 mücadelede ise birbirine üstünlük sağlayamadı.
Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar, 198 kez fileleri havalandırırken bordo-mavililer ise 163 gol kaydetti.

LİGDE 106. KARŞILAŞMA

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de 106. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligde oynanan 105 müsabakada siyah-beyazlılar 39, bordo-mavililer 37 galibiyet aldı. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş'ın attığı 150 gole, Trabzonspor 123 golle karşılık verdi. (AA)

