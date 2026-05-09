Erol Bulut: Her şey olabilir! Yunanistan sorun olmaz

Teknik direktör Erol Bulut, İngiltere'nin Watford takımının başına geçeceği iddiasıyla ilgili "Fazla bir şey söylemek istemiyorum, her şey olabilir" dedi.

Son olarak Süper Lig takımı Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Erol Bulut'un İngiltere Championship takımı Watford'un başına geçeceği iddia edildi.

Daha önce Championship'te Cardiff City'i çalıştıran Bulut, bu iddiayla ilgili açıklama yaptı. Bulut, şunları söyledi:
"Yeni sezonun neler getireceğini göreceğiz. Fazla bir şey söylemek istemiyorum, her şey olabilir. Watford ile ilgili herhangi bir şeyi doğrulamak istemiyorum. Bunu konuşmak için henüz çok erken. Bir şeyler yazılmaya başladığında, genellikle bunun arkasında bir gerçeklik vardır."

"YUNANİSTAN SORUN OLMAZ"

Erol Bulut, Yunanistan'da bir takımla da görüşme yaptığı iddiası üzerine de şöyle konuştu:
"Yunanistan'da çalışmak benim için sorun olmaz. Bazı kulüplerle görüşmeler yaptım. Şunu söyleyebilirim, hala görüşmelerim devam ediyor. Gelecek sezon ne olacağını göreceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

