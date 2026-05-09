Sadettin Saran cevap verirken makas aldı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 33. haftasında Konyaspor’a konuk olacak.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak mücadele, saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Suat Güz yapacak.

VAR’da Sarper Barış Saka, AVAR’da Samet Çiçek olacak.

SADETTİN SARAN’DAN FLAŞ HAREKET

Son haftaya girilirken şampiyonluk iddiasını sürdürmek için maçı kazanıp, Galatasaray’ın puan kaybetmesini bekleyecek olan Fenerbahçe’de Başkan Sadettin Saran takımla beraber Konya’ya gitti.

HT Spor canlı yayınına katılan Sadettin Saran’ın kadın muhabire yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

Kadın muhabirin sorusuna yanıt veren Saran, cevap verdiği sırada kadın muhabirden makas aldı ve ‘’Kazanacağız inşallah’’ ifadelerini kullandı.

Samimi anlar kısa sürede gündem olurken, görüntüye çok sayıda yorum yapıldı.