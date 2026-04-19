Erman Toroğlu: Bence penaltı! Bu hakem babasının oğlu

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendiği maçla ilgili olarak "Yapı da var kapı da var, bir de kapının sapı var o enteresan. O sapı kim kullanıyor o önemli" dedi.

"14 yaşından beri bu alemin bir fiil içindeyim. İşte diyorlar ki yapı var. Birileri bir şey yapıyor ama bu duman değil ki yakalayasın. Birilerinden bir şeyler isteyeceksin, devletten yardım yardım isteyeceksin, telefon dinlenmesi yapacaksın. Yakalayabilirsin. Yapı diyorlar kapı diyorlar doğru. Yapı da var kapı da var, bir de kapının sapı var o enteresan. O sapı kim kullanıyor o önemli" dediği Sözcü TV'deki yayında şöyle devam etti:

"BU HAKEM BABASININ OĞLU"

"Bu maçın VAR hakemi Antalya maçında görev aldı. Antalya-Konya maçı 10'da bitti havalimanına gitti. Sabah geldi, doğru VAR'a gitti. Bu VAR, yüzde yüz tesir ettiği Fenerbahçe - Beşiktaş maçında da konuşulan hakem. Bugün yine VAR'daydı. Bu hakem, babasının oğlu. Babası da kardeşi de hakem. Bu MHK bunu düşürüyor. Soruyor neden diye, MHK Başkanı seninle çalışmak istemiyorum diyor. Bunun altında çok şey ararım. Bu çocuk mahkemeye veriyor, sonra pazarlık oluyor mahkeme çekiliyor klasmana geri alınıyor. Bu çocuğa bu sene inanılmaz görevler veriyorlar. Derbide neler konuşuldu bugün yine VAR'da, Icardi'nin pozisyonunda çalmadı bence penaltıydı.

"OKAN BURUK HAKEM KIYAĞI İLE ŞAMPİYON OLDU"

Sonra aktif mi pasif mi ofsayt mı, 5 dakika inceledi iptal etti. Maçı 6 dakika uzattı. Bir ofsayt çizgisi çizildi. Bir çizgi çizdiler saatler sonra, o çizgiyi anlatsınlar gözlerinden öperim. nasıl bir ofsayt bana anlatsınlar. Fenerbahçe de Galatasaray da bence aynı. Susan Fenerbahçe başkanı konuşuyor. Ya başta konuşacaktın ya da susacaktın.

Bugünkü VAR tayininden sonra ve gördüğüm oyundan sonra Galatasaray şampiyon oldu diyemem hala. Bu VAR odalarındaki çizgilerden sonra son maça kadar şampiyon belli değil bu şartlarda. Normal bir yerde biterdi. Türkiye'de normal değil, adamı delirtmeyin. 3-4 haftada yaşadıklarımızdan sonra, son düdük çalmadan 'bu şampiyon' diyemem. Korkuyorum, maçtan korkuyorum. Bugün şahit oldum.

Okan Buruk, hakem diye ağlamasın, çok hakem kıyağı ile şampiyon oldu. Konya'yı Kasımpaşa'yı çalıştırıyor olsa bunları söyleseydi anlardım. Çok fazla hakemle kazandığı maç oldu. Hakemden son şikayet edecek iki kulüpten birinin başında yer alıyor."