Mauro Icardi'den veda gibi paylaşım

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken, Arjantinli yıldız sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

2022-2023 sezonundan bu yana Galatasaray'da forma giyen ve üst üste 4 yıl kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Icardi, ''Bu 4 yıl boyunca hakkımda her şeyi söylediler. Kimi zaman şişman olduğumu, kimi zaman fazla zayıf olduğumu söylediler'' ifadelerini kullandı ve şu paylaşımı yaptı:

''HAKKIMDA HER ŞEYİ SÖYLEDİLER''

''Üst üste gelen 4 yıl… ve bunlar sadece kazanılan kupalardan ibaret değildi.

Bu 4 yıl boyunca hakkımda her şeyi söylediler.

Kimi zaman kilolu olduğumu, kimi zaman fazla zayıf olduğumu söylediler.

Bittiğimi, sakat olduğumu, formdan düştüğümü ya da artık eski ben olmadığımı söylediler.

Belki haklılardır…

ama rakamlar ve istatistikler her şeyi kendi başına anlatıyor. Bakıp görmenizi isterim.

Her gün yeni bir bahane, yeni bir manşet, yeni bir yalan…

Sırf satmak ve beni itibarsızlaştırmaya çalışmak için.

Ama zaman, herkesi ve her şeyi eninde sonunda olması gereken yere koyar.

Ve işler gerçekten zorlaştığında, baskı ortaya çıktığında ve sahaya çıkıp gerçek anlamda sorumluluk almak gerektiğinde… tarihi değiştirebilecek kapasiteye sahip olanlar sadece birkaç kişidir.

Bir kez daha “yapamaz” denilen şey şampiyonluğa dönüştü.

Bir kez daha dahi lambayı ovuşturdu ve takımın ona en çok ihtiyaç duyduğu anda ortaya çıktı.

Ama her şeyden önemlisi, teşekkürler size.

Herkese değil… hiçbir zaman inanmaktan, tezahürat yapmaktan, destek olmaktan ve en zor anlarda bile beni savunmaktan vazgeçmeyenlere.

Bu 4 yıl boyunca bana verdiğiniz sevgi, uydurulan bütün yalanlardan daha değerliydi.

Yepyeni bir neslin sevgisi kelimelerle anlatılamaz.

Ve en büyüklerin duyduğu saygı ile hayranlık da öyle kolay kazanılmaz… emek ister, gerçektir ve samimidir.

Tarihimize bir kupa daha eklendi.

Çünkü her zaman söylediğim gibi…

''Galatasaray zaten büyük bir kulüp, ama onu daha da büyük yapacağız.''

M.I Aşkın Olayım''

VEDA GİBİ PAYLAŞIM

Mauro Icardi'nin bu paylaşımı, ''Galatasaray'a veda mı ediyor?'' yorumlarını beraberinde getirdi.

Arjantinli yıldızın Galatasaray ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek.

Mauro Icardi'nin geleceği büyük bir merakla bekleniyor.