Arda Turan tarih yazdı: Shakhtar Donetsk şampiyon oldu

Ukrayna Premier Ligi'nde Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, 27. hafta mücadelesinde SK Poltava deplasmanına çıktı.

Arena Lviv'de oynanan mücadele, Shakhtar Donetsk'in 4-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Shakhtar'a galibiyeti getiren golleri 45+3'te Kryskiv, 55. ve 61. dakikalarda Isaque ve 67. dakikada Traore attı.

ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, puanını 66 yaptı ve ligin bitimine 3 hafta kala Ukrayna Premier Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti.

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar, tarihindeki 16. şampiyonluğunu elde etti.

Turuncu - siyahlı takım, son olarak 2023-2024 sezonunda şampiyon olmuştu.

ARDA TURAN TARİHE GEÇTİ

Arda Turan, böylece Avrupa'da en üst seviyede lig şampiyonluğu yaşayan ilk Türk teknik direktör olma başarısı gösterdi.

Sezon başında göreve gelen Arda Turan'ın takımı, ligde sadece 1 kez yenilgi yaşadı.

Shakhtar, oynadığı 27 maçta 65 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.

2023-2024 sezonunu 1. Lig'de Eyüpspor ile şampiyon olan Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde 2. kez şampiyon olma sevinci yaşadı.