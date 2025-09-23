Mustafa Çulcu: Boşuna uğraşmayın

Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Mustafa Çulcu hakem Yasin Kol'a sert eleştirilerde bulundu.

Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray’ın Konyaspor’u 3-1 mağlup ettiği Süper Lig 6. hafta karşılaşmasının ardından maçın hakemi Yasin Kol’u sert ifadelerle eleştirdi. Çulcu, kaleme aldığı yazısında hem Galatasaray’ın performansını hem de hakem kararlarını detaylı biçimde değerlendirdi.

SARIYI SONRADAN VERDİ

Çulcu, maçın kritik anlarından biri olan Torreira’nın Muleka’ya yaptığı müdahaleye dikkat çekerek, “Pozisyona 7 metre mesafede, önü açık şekilde kontrolsüz hareketi net görüyor ama önce sadece faul veriyor. 20 saniye sonra bir yerlerden mesaj geliyor, çat sarı kart çıkarıyor” ifadelerini kullandı. Bu kararın ardından yardımcı hakem Bora Özkara’nın lazer yardımıyla hakemi uyardığını iddia eden Çulcu, “Biz de yedik!” diyerek tepki gösterdi.

VAR ELEŞTİRİSİ

Yazısında VAR sistemine de göndermede bulunan Çulcu, “Acaba 27 km ötede Riva’da VAR çok mu çalışıyor?” diyerek kararların merkezden yönlendirildiği imasında bulundu. Ayrıca Sallai ve Barış’a yapılan müdahalelerde sarı kartların çıkmamasını eleştiren Çulcu, hakemin tutarsız kart yönetimine dikkat çekti.

YÜRÜYEREK BAŞLADI

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ne kötü başlangıç yaptığını hatırlatan Çulcu, takımın oyuna “yürüyerek” başladığını belirtti. Yunus Akgün’ün mücadeleci oyununu öven Çulcu, “Hem kendi yerine hem Sane hem de Icardi’nin yerine oynuyor” dedi. Torreira’nın çabasını golle süslemesini takdir eden Çulcu, Konyaspor’un cesur oyununu da vurguladı: Rakibi 5-4-1’le karşıladı, oyunu hiç çirkinleştirmedi.

BOŞUNA UĞRAŞMAYIN

Yazının sonunda Yasin Kol’un genel performansını değerlendiren Çulcu, “Böylesine özel destek ve tasarıma gerek yok, boşuna uğraşmayın. Tabii ki hakemlik yapacak ancak Yasin Kol’dan rol model hakem kesinlikle olmaz. Olsa olsa şark kültürü bu kadar olur” diyerek sert bir çıkış yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

