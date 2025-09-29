Muslera'dan Alanya maçı sonrası sürpriz telefon

Galatasaray’ın efsane kalecisi Fernando Muslera, futbolculuğu kadar karakteriyle de gönülleri fethetmeye devam ediyor. Sarı - Kırmızılıların Alanyaspor deplasmanından 3 puanla dönmesinde başrolü oynayan milli kaleci Uğurcan Çakır’a yaptığı jest ortaya çıktı.

Uğurcan Çakır'a sürpriz telefon

UĞURCAN'A MAÇ SONU TELEFON

Alanyaspor karşısında kalesinde adeta devleşen Uğurcan Çakır, yaptığı 8 kritik kurtarışla Galatasaray’a galibiyeti getiren isim oldu. Performansı sosyal medyada ve spor yorumcuları tarafından övgüyle karşılanan milli eldiven, maçın ardından sürpriz bir telefon aldı.

"TAKIMA HALA SAHİP ÇIKIYOR"

Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük’ün Futbol Arena YouTube kanalında aktardığı bilgiye göre, Fernando Muslera maç sonrası Uğurcan Çakır’ı arayarak tebrik etti. Küçük, “Galatasaray’dan ayrılmış olsa da hâlâ kaptan gibi davranıyor. Takıma sahip çıkıyor, arka planda Uğurcan’a destek oluyor” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TARAFTARI HAYRAN KALDI

Muslera’nın bu davranışı, Sarı Kırmızılı futbolseverler tarafından “gerçek kaptanlık” olarak yorumlandı. Galatasaray taraftarları, Uruguaylı kalecinin kulübe olan bağlılığını bir kez daha takdir etti.