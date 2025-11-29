Muslera sırtını dönünce 2 maç ceza aldı: Kimse bunu beklemiyordu

Muslera sırtını dönünce 2 maç ceza aldı: Kimse bunu beklemiyordu
Yayınlanma:
Estudiantes-Rosario Central maçındaki “sırt çevirme” protestosu sonrası Arjantin Futbol Federasyonu tarihi cezalar açıkladı. Galatasaray'ın eski kalecisi de ceza alan isimler arasında!

Arjantin futbolunda gündem, Estudiantes’in Rosario Central karşılaşmasında yaptığı sıra dışı protesto oldu. Maç önü seremonisinde rakiplerine sırt çeviren Estudiantesli futbolcular ve kulüp yönetimi, federasyon tarafından ağır şekilde cezalandırıldı.

KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU

Arjantin Futbol Federasyonu, seremonide rakiplerine sırt dönen Estudiantesli 11 futbolcuya 2 maç men cezası verdi. Beklenmedik cezadan Galatasaray’ın eski kalecisi Fernando Muslera da nasibini aldı. Arjantin basını, cezaların ertelemeli olarak uygulanacağını ve futbolcuların 2026’daki resmi maçlarda sahalardan uzak kalacağını yazdı.

Galatasaray kazandı: Muslera tek kelime paylaştıGalatasaray kazandı: Muslera tek kelime paylaştı

KULÜP BAŞKANI VERON 6 AY CEZA ALDI

Kulüp Başkanı Juan Sebastian Veron, protesto talimatını verdiği gerekçesiyle 6 ay futboldan men edildi. Ayrıca takım kaptanı Santiago Nunez’e de 3 ay kaptanlık yasağı getirildi.

muslera.webp
Bu protesto Muslera'ya 2 maç cezayı getirdi

PROTESTONUN SEBEBİ

Federasyon, Apertura ve Clausura’yı birleştiren genel tabloda en fazla puan toplayan takımı “Lig Şampiyonu” ilan etme kararı almıştı. 2025 yılında 32 maçta 66 puan toplayan Rosario Central şampiyon ilan edilince, Estudiantesli futbolcular rakiplerini alkışlamak yerine sırtlarını dönerek tepki göstermişti.

1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Spor
Derbide dikkat çeken istatistik
Derbide dikkat çeken istatistik
Ederson'un maç öncesi hareketi gündem oldu: Beğeni rekorları kırdı
Ederson'un maç öncesi hareketi gündem oldu: Beğeni rekorları kırdı
Ahmet Çakar derbi öncesi çok sinirlendi: Bu kabul edilemez
Ahmet Çakar derbi öncesi çok sinirlendi: Bu kabul edilemez