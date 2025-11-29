Muslera sırtını dönünce 2 maç ceza aldı: Kimse bunu beklemiyordu

Arjantin futbolunda gündem, Estudiantes’in Rosario Central karşılaşmasında yaptığı sıra dışı protesto oldu. Maç önü seremonisinde rakiplerine sırt çeviren Estudiantesli futbolcular ve kulüp yönetimi, federasyon tarafından ağır şekilde cezalandırıldı.

KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU

Arjantin Futbol Federasyonu, seremonide rakiplerine sırt dönen Estudiantesli 11 futbolcuya 2 maç men cezası verdi. Beklenmedik cezadan Galatasaray’ın eski kalecisi Fernando Muslera da nasibini aldı. Arjantin basını, cezaların ertelemeli olarak uygulanacağını ve futbolcuların 2026’daki resmi maçlarda sahalardan uzak kalacağını yazdı.

KULÜP BAŞKANI VERON 6 AY CEZA ALDI

Kulüp Başkanı Juan Sebastian Veron, protesto talimatını verdiği gerekçesiyle 6 ay futboldan men edildi. Ayrıca takım kaptanı Santiago Nunez’e de 3 ay kaptanlık yasağı getirildi.

PROTESTONUN SEBEBİ

Federasyon, Apertura ve Clausura’yı birleştiren genel tabloda en fazla puan toplayan takımı “Lig Şampiyonu” ilan etme kararı almıştı. 2025 yılında 32 maçta 66 puan toplayan Rosario Central şampiyon ilan edilince, Estudiantesli futbolcular rakiplerini alkışlamak yerine sırtlarını dönerek tepki göstermişti.