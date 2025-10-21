Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'den ayrılmayı reddetti

Taraflar arasında yapılan görüşmeye dair Sports Digitale Youtube kanalında konuşan Yağız Sabuncuoğlu, toplantıda göğüs sponsorluğu konusunun da tartışıldığını dile getirdi.

Sezon sonunda göğüs sponsorluğu anlaşmasının sona ereceğini hatırlatan Yağız Sabuncuoğlu, olası bir sponsorluk anlaşmasının konuşulduğunu aktardı.

Sabuncuoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

Göğüs sponsoru değişecek, sezon sonu Otokoç olmayacak. Sadettin Bey ile Murat Ülker arasında sırttaki Halley’i öne getirelim diye bir konuşma oldu veya direkt göğüs sponsoru Ülker olsun mu diye… Bu konular ileride konuşulacak, Murat Ülker de her şartta, her konuda Fenerbahçe’ye yardım edeceğini söyledi. O toplantıda da tam destek açkladı Sadettin Beye.