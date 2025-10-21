Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi

Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Yağız Sabcuncuoğlu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Sadettin Saran - Murat Ülker zirvesine dair detayları paylaştı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'den ayrılmayı reddettiFenerbahçe'den ayrılmayı reddetti

Taraflar arasında yapılan görüşmeye dair Sports Digitale Youtube kanalında konuşan Yağız Sabuncuoğlu, toplantıda göğüs sponsorluğu konusunun da tartışıldığını dile getirdi.

fgbklfbf.jpg

“MURAT ÜLKER TAM DESTEK AÇIKLADI”

Sezon sonunda göğüs sponsorluğu anlaşmasının sona ereceğini hatırlatan Yağız Sabuncuoğlu, olası bir sponsorluk anlaşmasının konuşulduğunu aktardı.

2024/11/08/hbfb.jpg

Sabuncuoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

Göğüs sponsoru değişecek, sezon sonu Otokoç olmayacak. Sadettin Bey ile Murat Ülker arasında sırttaki Halley’i öne getirelim diye bir konuşma oldu veya direkt göğüs sponsoru Ülker olsun mu diye… Bu konular ileride konuşulacak, Murat Ülker de her şartta, her konuda Fenerbahçe’ye yardım edeceğini söyledi. O toplantıda da tam destek açkladı Sadettin Beye.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Spor
Sinan Engin Galatasaray Bodo/Glimt maçının sonucunu duyurdu
Sinan Engin Galatasaray Bodo/Glimt maçının sonucunu duyurdu
Beşiktaş eksik geldi
Beşiktaş eksik geldi