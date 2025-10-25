Murat Ülker ve Ali Koç'tan Fenerbahçelileri havalara uçuran karar

Fenerbahçe’de olağanüstü mali genel kurul sona erdi. Kulübün mali durumuna dair toplantıda bir sunum yapan Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar’ın Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ile ilgili sarf ettiği sözler gündem oldu.

Abdülkerim Durmaz Gaziantep FK Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu

MURAT ÜLKER BORCU GERİ İSTEMEDİ

Kulübün 4 milyar 129 milyon TL borcunun Ali Koç ve Murat Ülker’e olduğunu dile getiren Murat Salar her iki ismin de bu borcun ödenmesini talep etmediğin dile getirdi.

Murat Salar, Murat Ülker ile ilgili şu sözleri sarf etti: