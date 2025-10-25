Murat Ülker ve Ali Koç'tan Fenerbahçelileri havalara uçuran karar
Fenerbahçe’de olağanüstü mali genel kurul sona erdi. Kulübün mali durumuna dair toplantıda bir sunum yapan Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar’ın Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ile ilgili sarf ettiği sözler gündem oldu.
MURAT ÜLKER BORCU GERİ İSTEMEDİ
Kulübün 4 milyar 129 milyon TL borcunun Ali Koç ve Murat Ülker’e olduğunu dile getiren Murat Salar her iki ismin de bu borcun ödenmesini talep etmediğin dile getirdi.
Murat Salar, Murat Ülker ile ilgili şu sözleri sarf etti:
4 milyar 129 milyon TL’nin kalan kısmında ise çok büyük bölümü Ülker ile olan daha doğrusu Akfin ile olan bizim anlaşmamız gereği esasında yine ödeme yapmadığımız ve yine çok kıymetli bir Fenerbahçeli olan Sn. Murat Ülker Beyefendi’nin de bize dile getirdiği şekliyle şayet bugün genel kurulda onaylandığı takdirde bölgedeki proje geliştirmeye başladığımız takdirde geliştireceğimiz bir ortaklığımız var. Burada Akfin ile kağıt üzerinde bir anlaşma söz konusu ama hiçbir zaman bir ödeme yapmadık. Sn. Murat Ülker’in de bu ödemeye dair hiçbir beklentisi yok. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum.
Netice itibarıyla finansal tablolarda gördüğünüz bu 4 milyar 129 milyon lira resmi olarak kulübümüzün bir yükümlülüğüdür. Pratikte herhangi bir nakit ödemesi yapmadığımız her iki tarafa da ne Sayın Ali Koç’a, ne de Sayın Murat Ülker veya Akfin’e bir ödeme yapmadığımız nakit çıkışı gerektirmeyen bir durumdur. Buna borç değildir, diyemiyorum . Resmi olarak borçtur ama nakit çıkışı gerektirmiyor. Dolayısıyla bizim Fenerbahçe’nin hiçbir şekilde borç ve nakit akışı sorunu yoktur ama bu kalem bize nakit akışı problemi yaratmayan donuk duran resmi olarak borcumuz. Onu da nasıl halledebileceğimize dair karşılıklı müzakere ediyoruz. Bizim günlük hayatımızı etkilemeyen resmi kayıtlarda duran yükümlülüğümüz. Borcumuz, evet. Borcun alacaklıları bu borcu almayacaklarını şifahi olarak bizlerle paylaşıyorlar.