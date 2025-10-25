Abdülkerim Durmaz Gaziantep FK Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu

Abdülkerim Durmaz Gaziantep FK Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçına dair konuşan Abdülkerim Durmaz, sürpriz bir tahminde bulundu.

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. 27 Ekim Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

2024/11/08/hbfb.jpg

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen üstlenecek.

Fenerbahçe'nin Ali Koç'a olan borcu açıklandı: Kararını yönetime bildirdiFenerbahçe'nin Ali Koç'a olan borcu açıklandı: Kararını yönetime bildirdi

“GAZİANTEP FK KAYBETMEZ”

Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında konuşan Abdülkerim Durmaz, sonuca dair tahminde bulundu. Durmaz, konuşmasında Gaziantep FK’nin kaybetmeyeceğini öne sürdü.

dfglf.jpg
Abdülkerim Durmaz'dan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı tahmini

PUAN DURUMU

Geride kalan 9 haftada 19 puan toplamayı başaran Fenerbahçe, 3. sırada yer alıyor. 17 puandaki Gaziantep FK ise 4. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Beşiktaş'ta kaptanlığı alınan Mert Günok ilk kez konuştu
Sadettin Saran'ın istediği tüm maddeler kabul edildi