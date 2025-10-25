Abdülkerim Durmaz Gaziantep FK Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu
Yayınlanma:
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçına dair konuşan Abdülkerim Durmaz, sürpriz bir tahminde bulundu.
Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. 27 Ekim Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.
ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen üstlenecek.
“GAZİANTEP FK KAYBETMEZ”
Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında konuşan Abdülkerim Durmaz, sonuca dair tahminde bulundu. Durmaz, konuşmasında Gaziantep FK’nin kaybetmeyeceğini öne sürdü.
PUAN DURUMU
Geride kalan 9 haftada 19 puan toplamayı başaran Fenerbahçe, 3. sırada yer alıyor. 17 puandaki Gaziantep FK ise 4. sırada bulunuyor.