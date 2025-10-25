Fenerbahçe'nin Ali Koç'a olan borcu açıklandı: Kararını yönetime bildirdi

Fenerbahçe’de 11., 12. ve 13. maddelerin yeniden oylanacağı olağanüstü mali genel kurul devam ediyor. İlk olarak Divan Kurulu Başkanı için yapılan oylamada Şekip Mosturoğlu seçildi.

Yapılacak oylama öncesi kulübün mali durumuna dair raporların sunumuna başlandı. Yönetim kurulu adına söz alan Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, bilgilendirmelerde bulundu.

3 MİLYAR 510 MİLYON TL

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç’a olan borca dair konuşan Murat Salar, "Diğer borçlar kaleminin 4 Milyar 129 Milyon TL olarak gördüğümüz kalemin, yaklaşık 3 Milyar 510 Milyon TL'si başkanımız Sayın Ali Koç beyefendiye, kulübümüzün olan şahsi borcudur. Sayın başkanımız, çokça defa, kamuoyu önünde şu cümleyi kullanmıştır, "Benim Fenerbahçe'den herhangi bir alacağım yoktur” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'a müjde

PARAYI GERİ ALMAYACAK

Ali Koç’un bu parayı kulüpten tahsil etmeyeceğini vurgulayan Murat Salar, "Sayın başkanımız ile görüştüm. Resmi kayıtlarda borç gözüküyor. Şunu sizlerle paylaşabilirim, bizzat görüştüm. Başkanımız şunu da bize beyan etti, varislerini de bağlayabilecek bir şekilde buna dair kulüpten alacağı olmadığına dair bir beyanata vermeye hazır olduğunu bana iletti” sözlerini sarf etti.