Murat Ülker ile Bülent Eczacıbaşı rakip oldu

Yayınlanma:
Ünlü iş adamları, spor dünyasının da tanınan isimleri Murat Ülker ile Bülent Eczacıbaşı bu kez rakip oldu.

Murat Ülker ile Bülent Eczacıbaşı Türk iş dünyasının önde gelen isimleri. İkili ayrıca yaptıkları yatırımlarla spor dünyasında da da tanınıyor.

Murat Ülker, başta Fenerbahçe olmak üzere çeşitli kulüplere sponsorluklarda bulunurken, Bülent Eczacıbaşı da voleybolda Eczacıbaşı takımıyla biliniyor.

İki iş adamı bu kez birbirlerine rakip oldu.

Son dönemlerde yazılarıyla dikkat çeken Murat Ülker, "Hayatın İpuçları: Zor Konuların Yalın Anlatımı" isimli kitabını çıkarmıştı.

YILIN İLHAM VEREN İŞ KİTABI

Murat Ülker'in bu kitabı, Platin Dergisi tarafından düzenlenen yarışmada "Yılın İlham Veren İş Kitabı" kategorisinde ödüle aday gösterildi.

Aynı ödül için Bülent Eczacıbaşı da aday.

Murat Ülker'in sponsorluğunu açıkladıMurat Ülker'in sponsorluğunu açıkladı

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın da "Biraz Daha Düşünce" isimli kitabı yarışmada adaylar arasında yer aldı.

Ödül için diğer adaylar ise Yüce Zeray, Kerem Dündar, Sinem Işık ve Barış Müstecaplıoğlu.

Kaynak:Patronlar Dünyası

