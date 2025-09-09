Mourinho'nun yeni adresini duyurdular

Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ta beklenen ayrılık gerçekleşti. Kulüp, teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yollarını resmen ayırdı. Portekizli çalıştırıcının görevden alınması, kulübün yeni sezon planlamasında radikal bir değişikliğe işaret ediyor.

İngiliz basınına göre Forest yönetimi, teknik direktörlük için iki güçlü aday belirledi. Bu isimlerden ilki, geçtiğimiz günlerde Tottenham ile yollarını ayıran Ange Postecoglou. Avustralyalı teknik adamın Premier Lig deneyimi ve oyun felsefesi nedeniyle göreve en yakın isim olduğu ifade ediliyor.

ADRESİ PREMIER LİG OLACAK

Fenerbahçe ile sezon başında yollarını ayıran Jose Mourinho’nun da adaylar arasında yer aldığı bildirildi. İngiliz kaynaklar, Mourinho’nun Premier Lig’e dönmeye sıcak baktığını ve Forest’ın projesine açık olduğunu aktardı. Anlaşmanın gerçekleşmemesi durumda bile Mourinho'nun yeni adresinin Premier Lig olacağının da altı çizildi.

FENERBAHÇE DEVREDE

Alman basınında yer alan haberlerde ise Domenico Tedesco’nun hem Fenerbahçe hem Nottingham Forest’ın gündeminde olduğu belirtiliyor. 39 yaşındaki genç teknik adamın, iki kulüple de temas halinde olduğu iddia ediliyor.

Kulüp yönetiminin, Arsenal deplasmanı öncesi yeni teknik direktörü açıklamayı hedeflediği ve kararın kısa süre içinde netleşeceği bildiriliyor. Mourinho’nun İngiltere’ye olası dönüşü, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandıracak.