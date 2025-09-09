Mourinho'nun yeni adresini duyurdular

Mourinho'nun yeni adresini duyurdular
Yayınlanma:
Fenerbahçe'den ayrılan dünyaca ünlü teknik adam Mourinho'nun yeni adresiyle ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia geldi.

Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ta beklenen ayrılık gerçekleşti. Kulüp, teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yollarını resmen ayırdı. Portekizli çalıştırıcının görevden alınması, kulübün yeni sezon planlamasında radikal bir değişikliğe işaret ediyor.

İngiliz basınına göre Forest yönetimi, teknik direktörlük için iki güçlü aday belirledi. Bu isimlerden ilki, geçtiğimiz günlerde Tottenham ile yollarını ayıran Ange Postecoglou. Avustralyalı teknik adamın Premier Lig deneyimi ve oyun felsefesi nedeniyle göreve en yakın isim olduğu ifade ediliyor.

ADRESİ PREMIER LİG OLACAK

Fenerbahçe ile sezon başında yollarını ayıran Jose Mourinho’nun da adaylar arasında yer aldığı bildirildi. İngiliz kaynaklar, Mourinho’nun Premier Lig’e dönmeye sıcak baktığını ve Forest’ın projesine açık olduğunu aktardı. Anlaşmanın gerçekleşmemesi durumda bile Mourinho'nun yeni adresinin Premier Lig olacağının da altı çizildi.

FENERBAHÇE DEVREDE

Alman basınında yer alan haberlerde ise Domenico Tedesco’nun hem Fenerbahçe hem Nottingham Forest’ın gündeminde olduğu belirtiliyor. 39 yaşındaki genç teknik adamın, iki kulüple de temas halinde olduğu iddia ediliyor.

Kulüp yönetiminin, Arsenal deplasmanı öncesi yeni teknik direktörü açıklamayı hedeflediği ve kararın kısa süre içinde netleşeceği bildiriliyor. Mourinho’nun İngiltere’ye olası dönüşü, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandıracak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı:
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
Spor
Cinsel saldırıdan ceza alan Fransız futbolcu Türkiye'de: Transferi resmen açıklandı
Cinsel saldırıdan ceza alan Fransız futbolcu Türkiye'de: Transferi resmen açıklandı
Hamit Altıntop Milli takımdaki problemi açıkladı
Hamit Altıntop Milli takımdaki problemi açıkladı
"Şampiyonluk elimizden kaçtı"
"Şampiyonluk elimizden kaçtı"