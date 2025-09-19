Mourinho'nun rakibi Xabi Alonso'dan çarpıcı çıkış

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 28 Ocak 2026 tarihinde oynanacak Benfica – Real Madrid karşılaşması, yalnızca futbolun devlerini karşı karşıya getirmeyecek; aynı zamanda iki önemli teknik adamın geçmiş bağlarını da sahaya taşıyacak.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, eski hocası Jose Mourinho hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Alonso, Mourinho’nun Real Madrid’de geçirdiği dönemin kulüp için hala anlam taşıdığını vurguladı:

Jose Mourinho Roma’dayken, ben Leverkusen’deydim ve onunla karşılaşma fırsatım oldu.

Bu Jose için özel bir maç olacak.

Real Madrid’de çok yoğun üç yıl geçirdi ve çok önemliydi.

Jose, Madrid’e çok büyük bir sevgi besliyor.