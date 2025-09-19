Mourinho'nun rakibi Xabi Alonso'dan çarpıcı çıkış

Yayınlanma:
Benfica - Real Madrid maçı öncesi Xabi Alonso'dan Mourinho yorumu geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 28 Ocak 2026 tarihinde oynanacak Benfica – Real Madrid karşılaşması, yalnızca futbolun devlerini karşı karşıya getirmeyecek; aynı zamanda iki önemli teknik adamın geçmiş bağlarını da sahaya taşıyacak.
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, eski hocası Jose Mourinho hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÖZEL BİR MAÇ OLACAK"

Alonso, Mourinho’nun Real Madrid’de geçirdiği dönemin kulüp için hala anlam taşıdığını vurguladı:

Jose Mourinho Roma’dayken, ben Leverkusen’deydim ve onunla karşılaşma fırsatım oldu.
Bu Jose için özel bir maç olacak.
Real Madrid’de çok yoğun üç yıl geçirdi ve çok önemliydi.
Jose, Madrid’e çok büyük bir sevgi besliyor.

Alonso, Mourinho’nun takımı üzerinde hala güçlü bir iz bıraktığını da sözlerine ekledi. İspanyol teknik adam, Portekizli meslektaşının taktiksel mirasının Real Madrid’de hala hissedildiğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

