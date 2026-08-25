Mourinho'nun "Çok seviyorum" dediği Arda Güler yüzünden başı derde girdi: Sert açıklama

Real Madrid'te teknik direktörlüğe getirilen Jose Mourinho'nun "Çok seviyorum" dediği Arda Güler yüzünden başı derde girdi. Espanyol maçından sonra sert açıklama geldi.

Mourinho, daha önceki açıklamasında Arda Güler'i çok sevdiğini belirterek övmüş, Real Madrid'in efsanesi Luka Modric'e evrileceğini söylemişti.



Portekizli teknik adam, La Liga'da Espanyol ile oynanan maçta Arda Güler'i ilk 11'de sahaya sürdü. Ancak sahada 64 dakika kaldı.

İyi oynayan, Jude Bellingham'ın attığı golün de asistini yapan Arda, buna rağmen Mourinho tarafından oyundan alındı.

MOURINHO'NUN ARDA GÜLER YÜZÜNDEN BAŞI DERDE GİRDİ!

Ancak Mourinho'nun bu kararı eleştiri konusu oldu. Başı Arda Güler yüzünden derde girdi. Taraftarlar, bu kararı eleştirirken, Real Madrid'in efsane isimlerinden Guti, yorumculuk yaptığı DAZN'da sert açıklamalarda bulundu. Guti, şunları söyledi:



"Mourinho’yu anlamıyorum. Eğer Jude Bellingham, hücumdaki bazı özelliklerini yitireceği için 6 veya 8 numaralı pozisyona kaydırılamıyorsa, o zaman aynı mantık Arda Güler için de geçerli olmalı. Ortada oynayabilecek vizyona, pas yeteneğine ve yaratıcılığa sahip bir oyuncunuz var. Neden sadece Jude’u o pozisyonda tutmak için Arda’nın en iyi pozisyonundan ödün verelim ki?"

Guti'nin yanı sıra Real Madrid TV'de yorum yapan gazeteci Paul Tenorio da Mourinho'yu eleştirdi. Tenorio, şu ifadeleri kullandı:

“Arda Güler, en fazla gol fırsatı yaratan oyuncu oldu. Onu izleyenler Bellingham, Carreras, Javi Hernandez ve Fede Valverde hepsi birlikte toplam 7 fırsat daha yarattı. Saf sihir. Arda’yı kadrodan çıkarmak imkansız görünüyor. Yaptığı şeyleri sadece Real Madrid'te değil dünyada iki ya da üç kişi yapabiliyor."