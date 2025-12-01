Mourinho'dan hakeme akıllara durgunluk verecek hareket: Sonra maçı kazandı

Yayınlanma:
Portekiz'in Benfica takımının başına geçen ve her hamlesi olay olan Jose Mourinho, bu kez hakeme akıllara durgunluk verecek bir harekette bulundu. Bu hareketten sonra takımı maçı kazandı.

Fenerbahçe'de çalışırken demeçleri ve hareketleriyle gündem olan teknik direktör Jose Mourinho, Portekiz'in Benfica takımının başına geçmesinin ardından olaylarına devam ediyor.

Mourinho, bu kez de ligde Nacional ile oynadıkları maçta hakeme akıllara durgunluk veren bir harekette bulundu.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Nacional takımı Ramirez'in golüyle 1-0 öne geçti.

HAKEME DİLİNİ ÇIKARDI

Bu golden sonra kulübede yerinde duramayan Mourinho, hakemlere tepki göstermeye başladı. 85. dakikada ise bir kararın ardından 4. hakeme dönerek dilini çıkardı.

whatsapp-image-2025-12-01-at-12-01-39.jpeg

Mourinho'nun bu hareketi şaşkınlık yarattı. Bu olaydan sonra Benfica 89. dakikada Prestianni'nin golüyle durumu 1-1 yaptı. 90+5. dakikada da Pavlidis'in golüyle durumu 2-1 yaptı.

Mourinho, son saniyelerde ise kendisine gelen topu yedek kulübesine fırlattı.

Portekizli teknik adam maçtan sonra ise "Takımım çok iyi bir maç çıkardı. Organizasyonu beğendim ve daha da önemlisi, iyi bir maçta olumsuz bir sonuca direnmek için gösterilen psikolojik gücü beğendim. Oyun süresi çok kısaydı, ama bence hak edilen bir galibiyet oldu" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
