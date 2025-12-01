Mourinho'dan hakeme akıllara durgunluk verecek hareket: Sonra maçı kazandı

Fenerbahçe'de çalışırken demeçleri ve hareketleriyle gündem olan teknik direktör Jose Mourinho, Portekiz'in Benfica takımının başına geçmesinin ardından olaylarına devam ediyor.

Mourinho, bu kez de ligde Nacional ile oynadıkları maçta hakeme akıllara durgunluk veren bir harekette bulundu.

Mourinho yine kafayı taktı: Öyle şeyler söyledi ki!

Karşılaşmanın 60. dakikasında Nacional takımı Ramirez'in golüyle 1-0 öne geçti.

HAKEME DİLİNİ ÇIKARDI

Bu golden sonra kulübede yerinde duramayan Mourinho, hakemlere tepki göstermeye başladı. 85. dakikada ise bir kararın ardından 4. hakeme dönerek dilini çıkardı.

Mourinho'nun bu hareketi şaşkınlık yarattı. Bu olaydan sonra Benfica 89. dakikada Prestianni'nin golüyle durumu 1-1 yaptı. 90+5. dakikada da Pavlidis'in golüyle durumu 2-1 yaptı.

Mourinho, son saniyelerde ise kendisine gelen topu yedek kulübesine fırlattı.

Portekizli teknik adam maçtan sonra ise "Takımım çok iyi bir maç çıkardı. Organizasyonu beğendim ve daha da önemlisi, iyi bir maçta olumsuz bir sonuca direnmek için gösterilen psikolojik gücü beğendim. Oyun süresi çok kısaydı, ama bence hak edilen bir galibiyet oldu" dedi.