Mourinho yine kafayı taktı: Öyle şeyler söyledi ki!

Fenerbahçe'de çalışırken açıklamalarıyla olay yaratan Jose Mourinho, Portekiz'de de gündemi belirlemeye devam ediyor. Mourinho, bir kez daha sözleriyle ortalığı salladı.

Futboldan VAR'ın kaldırılmasını isteyen Mourinho, "Bu şekilde olacaksa VAR'ı kaldırmamız daha iyi olacak. Eğer VAR bu büyüklükteki bir hataya müdahale edemiyorsa, o zaman VAR ne işe yarar?" dedi.

"İHANET EDENİ SEVMEM"

Mourinho, Portekiz Kupası 4. tur maçında 3. Lig ekibi Atletico CP karşısında maçını 2-0 kazandıkları maçtan sonra da ihanet açıklaması yaptı.

"Birçok oyuncu ciddi davranmadı ve maça gerektiği gibi yaklaşmadı. Devre arasında dört değişiklik yaptım ama dokuz tane yapmak isterdim.

Rodrigo Rego devam edecek, ama ilk 11'de oynar demiyorum, Ajax maçında oynayacak da diyemem; fakat altyapıyı en yüksek dikkatle takip ediyorum. Büyük bir maç çıkaracağını önceden bilemezdim ama beni yüzüstü bırakmayacağını biliyordum. Bana ihanet eden, yani potansiyellerini tam olarak ortaya koymayan oyuncuları sevmem. Devrede değiştirmeyeceğim iki oyuncudan biriydi. Diğer futbolcu da Otomendi.

İlk yarıda işe yaramayan şey sistem değildi, oyunculardı. Çıkarmak istediğim bazı oyuncuları oyundan almak için ikinci yarıya sistem değiştirerek başlamak zorunda kaldım. Bazı oyuncular burada yok gibiydi ve onlara şunu söyledim: 'Bana gelip neden oynamadığınızı sormak için kapımı çalmayın' dedim. Ben Benfica'nın teknik direktörüyüm, sorumluluk bana ait ama oyuncuların da taraftarlara karşı sorumluluğu var."