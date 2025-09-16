Mourinho yıkıldı

Mourinho yıkıldı
Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho'ya bir kötü haber de Premier Lig'den geldi.

Fenerbahçe’deki kısa ve çalkantılı döneminin ardından görevine son verilen Jose Mourinho, yeniden Premier Lig’e dönüş hayalleri kurarken İngiltere’den gelen açıklamalar Portekizli teknik adamı adeta yıktı. Mourinho’nun adı West Ham United ile anılıyordu, ancak kulüp çevresinden gelen sinyaller bu ihtimali zayıflattı.

2024-2025 sezonunun başında büyük beklentilerle Fenerbahçe’nin başına geçen Mourinho, oynattığı futbol ve saha dışı açıklamalarıyla sık sık eleştirilerin hedefi oldu.
Oyuncularla yaşadığı gerilimler ve Başkan Ali Koç hakkında yaptığı çıkışlar, iplerin kopmasına neden oldu.
Sarı-lacivertli kulüpte 62 maçta görev alan tecrübeli teknik adam, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 2.02 puan ortalaması yakaladı.

PREMIER LİG ŞOKU

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Mourinho’nun en büyük hedefinin Premier Lig’e geri dönmek olduğu konuşuluyordu. Özellikle West Ham United ile adı sıkça anılan Mourinho için beklenmedik bir açıklama geldi. Kulübün eski teknik direktörü Sam Allardyce, West Ham yönetiminin Graham Potter ile yollarını ayırması durumunda bile Mourinho’yu göreve getirmeyeceğini belirtti.

ESKİ HAVASINI KAYBETTİ

İngiliz basınında yer alan yorumlara göre, Mourinho’nun Fenerbahçe’deki performansı ve saha dışındaki tavırları, onu artık “elit teknik direktör” kategorisinden uzaklaştırmış durumda.

West Ham’ın eski scout şefi Mick Brown ise farklı bir görüş dile getirerek Mourinho’nun Londra’ya dönmek istediğini ve West Ham’dan gelecek bir teklife sıcak bakacağını ifade etti.
Ancak kulüp yönetiminin bu konuda net bir adım atmaması, Mourinho’nun Premier Lig’e dönüş yolunda ciddi engellerle karşılaştığını gösteriyor.

