Mourinho suçlaması: Yapının kralını kurdun

Akşam gazetesi spor yazarı Engin Verel, Fenerbahçe’nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşma sonrası hem teknik detayları hem de Jose Mourinho’nun tutumunu ele alan dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Verel’in ifadeleri, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Ali Koç'tan sürpriz karar: Seçim çalışmalarını iptal etti

Jose Mourinho’nun geçmişte Türk futboluna yönelik yaptığı açıklamalara göndermede bulunan Verel, çelişkili tavırları eleştirdi ve şunları söyledi:

Türk futbolunun imajına zarar verecek bir ton laf ettin.

‘Kirli’ dedin, ‘Çamurlu’ dedin ama sonra gidip Fenerbahçe’yle elendiğin Benfica’ya imza attın.

TAZMİNAT İÇİN CAMBAZLIK

Mourinho’nun Fenerbahçe’den ayrılık sürecine de değinen Verel, kulübün bu durumu uluslararası platformlara taşıması gerektiğini savundu:

Tazminatı alıp gitmek için yaptığın cambazlıklara bakılırsa, ‘Yapı’nın kralını sen kurmuşsun.

Bence Fenerbahçe bu konuyu UEFA ve FIFA’ya taşımalı.

Engin Verel çok sert konuştu

Sahadaki performansa dair yorumlarında ise Verel, takımın oyun disiplininden uzaklaştığını ve orta sahada lider eksikliği yaşadığını belirtti:

Kafalarını bu işlere yormak yerine futbol oynamaya odaklansalar çok daha iyi bir görüntü ortaya çıkacak.

Fenerbahçe onlarca transfer yaptı ama orta sahaya bir ‘Maestro’ bulamadı.

"İLAHİ ADALET"

Alanyaspor maçındaki tartışmalı hakem kararlarını da değerlendiren Verel, iptal edilen goller ve penaltı pozisyonları için şu ifadeleri kullandı:

Uydurdukları penaltının etkisinde kalıp, son pozisyondaki net penaltıyı vermediler.

Talisca’nın kaçırdığı fırsatlar da cabası. Bu işin adı ilahi adalet.

Engin Verel’in bu sert çıkışı, hem Mourinho’nun Fenerbahçe kariyerine hem de Süper Lig’deki hakem tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.