Ali Koç'tan sürpriz karar: Seçim çalışmalarını iptal etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig’de Corendon Alanyaspor ile oynanan ve 2-2 sonuçlanan erteleme maçının ardından flaş bir karara imza attı.

Sarı-lacivertli kulüp, karşılaşmada yaşanan tartışmalı hakem kararları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Mustafa Çulcu: Çok bariz penaltı

Fenerbahçe Yönetimi, yaşanan gelişmelerin ardından 18 Eylül Perşembe günü için planlanan tüm seçim kampanyası faaliyetlerini durdurdu.

Kulübün iletişim ekibi tarafından yapılan açıklamada, Ali Koç’un yönetim kurulu üyeleriyle birlikte TFF’ye gideceği duyuruldu:

Fenerbahçe cephesinde özellikle maçın son dakikalarında verilen kararlar büyük tepki çekti. Taraftarlar sosyal medyada hakem yönetimini sert şekilde eleştirirken, kulüp yönetiminin bu hamlesi dikkat çekti.

Ali Koç’un TFF’ye yapacağı ziyaretin ardından kamuoyuna çok sert mesajlar vereceği belirtildi.

Ali Koç, Alanyaspor maçı biter bitmez basına çok sert açıklamalarda bulunmuştu:

Yukarıda etraflıca konuyu değerlendirdik. Takım da değerlendirdi soyunma odasında. Pazar günü seçim var. Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur.

“BÖYLE BİR ATAMAYI BEKLİYORDUK”

Kimse bana dijital atamaydı hikayesi anlatmasın. TFF'deki herkes dijital atama olmadığını biliyor. Bile bile isteye isteye, buraya en son atanacak hakemi, eğitime Galatasaray nickname'iyle yüzsüz birini buraya atamaları sonrası bekliyorduk böyle bir şey, pazar günkü maçtan sonra.

“FERHAT GÜNDOĞDU’NUN NEYİ TEMSİL ETTİĞİNİ BÜTÜN ÜLKE GÖRECEK”

Bu hakemlerin ne olduğu, bu iki hakemin ne olduğu Fenerbahçeliler tarafından gayet iyi bilinir. Uzun süredir Sayın TFF Başkanı'na, MHK Başkanı'na kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi ideallere, ideolojilere bağlı olduğunu anlatmaya çalıştım. Benim kalbim bu vücutta attığı sürece, Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek. Bu iş böyle olmaz.

“BUNU BURAYA YOLLAYAN BUNUN SORUMLUSUDUR”

Ne dedi Sayın TFF başkanı, VAR hakeminin hata yapmasını kabul edemem. Biraz bekledik, konu nasıl ele alınıyor diye. Bir pozisyonda iki penaltı olması enderdir. Böyle bir pozisyon yaşandı burada. Hangi otoriteye sorarsan sor, iki penaltı var diyor. Şaka gibi! Uzatmalar 2 dakika oynandı zaten. VAR'a gidecekmiş gibi dinledi ve maçı bitirdi. Bunu buraya yollayan bunun sorumlusudur.