Mustafa Çulcu: Çok bariz penaltı
MHK'nın eski başkanı Mustafa Çulcu, Fenerbahçe-Alanyaspor maçının hakemlerine sert tepki gösterdi.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirirken, hakemlere çok sert tepki gösterdi.

Çulcu'nun Sabah'taki yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

- Cihan Aydın maça balans faullerle başladı. Olana vermedi, olmayana verdi. Belli ki yazılan çizilenlerden etkilenmiş.

- Brown, İbrahim'i iterek düşürüyor sonra yerde yatan rakibinin baldırına basıyor, kırmızı olmalıydı.

- En-Nesyri ceza alanı içinde topu oynayan, Ümit ise sol kalçayla rakibini düşüren, bu pozisyon penaltı. Hakem vermiyor, sonra el kulağa VAR-ŞOV penaltı yok diyor. Yersen… Bu pozisyona VAR karışmaz. Cihan hakem sensin, sen çözecek ve penaltıyı vereceksin.

- Talisca'nın golü açık ofsayt, iptal doğru.

- İlk yarı biterken ceza alanı içinde Fred topla ilerlerken Makouta, rakibini sırtından iterken alttan da adımının önüne ayağını koyuyor, bu da penaltı. Cihan Aydın, yine oralı olmuyor.

- 54'te Enes'in sol kolu açık genişlemiş bariyer yapıyor, topu engelliyor. Pozisyonu hakem, önü açık çok net görüyor ama veremiyor! VAR'a yaslanıyor. VAR'dan penaltı geliyor. Cihan Aydın'a sormalıyız, bu nasıl hakemlik?

- F.Bahçe'nin ikinci golünde En-Nesyri'yi Alanyalı itiyor, o da öndeki diğer Alanyalıya çarpıyor. Gelen topu gol yapıyor, temizdi.

- Son pozisyonda Güven'in sağ kolu doğal konumda değil, genişleyen kol açık net bariz bir penaltı. Hadi hakem o kalabalıkta çözemedi ama VAR hakemi Onur Özütoprak, üstelik FIFA hakemisin, sen ne iş yaparsın arkadaş? Evrensel hakemliğin de VAR protokolünün de içine ettiniz. Yazıklar olsun!

Kaynak:Sabah

