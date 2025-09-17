Fenerbahçe'de verilmeyen penaltı için olay iddia: Konuşmaları açıkladı

Fenerbahçe'de verilmeyen penaltı için olay iddia: Konuşmaları açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası konuşan Cenk Tosun, rakibin de son pozisyon için penaltı olduğunu söylediğini ifade etti.

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’ndaki mücadeleden taraflar 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

90+7’de elle oynama gerekçesiyle Fenerbahçe, penaltı beklerken hakem Cihan Aydın, karşılaşmayı bitirdi.

Karşılaşmanın ardından pozisyonu değerlendiren Cenk Tosun, rakibin de penaltı olduğunu kabul ettiğini belirtti.

“ELİME ÇARPTI AĞABEY”

Cenk Tosun açıklamasında "Kötü oynadığımız bir ilk devre var. Maalesef. İkinci devreye çok iyi çıktık, baskı ürettik, 1-1 oldu, 2-1'i bulduk. Son saniyelerde talihsiz bir gol yedik. Golden sonra son pozisyon... Hakem VAR'ı beklerken, kendi aramızda konuşuyorduk. Rakip takımdan bir futbolcuya 'çarptı mı' dedim, 'Elime çarptı ağabey' dedi. Penaltı noktasına gittim topu alıp. Ben atacaktım penaltıyı. Soyunma odasında baktım, el baya açık. Net bir penaltımız yendiğı ortada. Top yön de değiştiriyor. El vücutla birleşik pozisyonda da değil. Şaşırdım" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Spor
Fenerbahçe'nin ödediği bedeli açıkladı: Dillere düşecek hata
Fenerbahçe'nin ödediği bedeli açıkladı: Dillere düşecek hata
Fenerbahçe son dakika golüyle galibiyeti kaçırdı: Kadıköy'de ortalık karıştı
Fenerbahçe son dakika golüyle galibiyeti kaçırdı: Kadıköy'de ortalık karıştı