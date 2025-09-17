Fenerbahçe'de verilmeyen penaltı için olay iddia: Konuşmaları açıkladı

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’ndaki mücadeleden taraflar 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

90+7’de elle oynama gerekçesiyle Fenerbahçe, penaltı beklerken hakem Cihan Aydın, karşılaşmayı bitirdi.

Karşılaşmanın ardından pozisyonu değerlendiren Cenk Tosun, rakibin de penaltı olduğunu kabul ettiğini belirtti.

“ELİME ÇARPTI AĞABEY”

Cenk Tosun açıklamasında "Kötü oynadığımız bir ilk devre var. Maalesef. İkinci devreye çok iyi çıktık, baskı ürettik, 1-1 oldu, 2-1'i bulduk. Son saniyelerde talihsiz bir gol yedik. Golden sonra son pozisyon... Hakem VAR'ı beklerken, kendi aramızda konuşuyorduk. Rakip takımdan bir futbolcuya 'çarptı mı' dedim, 'Elime çarptı ağabey' dedi. Penaltı noktasına gittim topu alıp. Ben atacaktım penaltıyı. Soyunma odasında baktım, el baya açık. Net bir penaltımız yendiğı ortada. Top yön de değiştiriyor. El vücutla birleşik pozisyonda da değil. Şaşırdım" sözlerini sarf etti.