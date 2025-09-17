Mourinho Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor: Portekiz basını yeni takımı açıklandı

Geçen sezon Fenerbahçe’nin teknik direktörlük koltuğuna oturan ve büyük umutlarla göreve başlayan Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenmesinin ardından sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırmıştı.

Ancak Portekizli teknik adamın yeni adresi, futbol kamuoyunu şaşırtacak kadar çarpıcı oldu.

BENFICA'DAN TARİHİ YENİLGİ

Mourinho’nun Fenerbahçe’den ayrılmasına neden olan Benfica, dün gece Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir mağlubiyet yaşadı. Luz Stadı’nda 2-0 öne geçtikleri maçta Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK’ya 3-2 yenilen Portekiz ekibinde teknik direktör Bruno Lage’nin görevine son verildi.

Karabağ, Benfica'yı 3-2 yendi

LAGE GİTTİ: MOURINHO GELDİ

Bu şok yenilginin ardından Benfica yönetimi, olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi ve sürpriz bir kararla Jose Mourinho ile prensipte anlaşmaya vardı. Portekiz basını resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağını yazdı. Ülke basınında çıkan haberlere göre Mourinho’nun Cumartesi günü oynanacak AVS deplasmanında kulübede yer alacağı ifade edildi.

KİMSE BEKLEMİYORDU

Karabağ FK, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına unutulmaz bir başlangıç yaptı. 16. dakikada 2-0 geriye düşen Azerbaycan ekibi, önce 30. dakikada farkı bire indirdi, ardından 48. dakikada Camilo Duran ile eşitliği sağladı. Maçın son anlarında Kashchuk’un golüyle galibiyeti yakalayan Karabağ, Portekiz’de tarihi bir zafer elde etti.

KADERİN CİLVESİ

Jose Mourinho’nun, Fenerbahçe’den ayrılmasına neden olan takımla henüz bir ay dolmadan yeniden yollarının kesişmesi, futbol dünyasında “kaderin cilvesi” olarak yorumlandı. Portekizli teknik adam, kariyerinde ilk kez Benfica’nın başına geçecek ve ülkesine dönüşüyle birlikte yeni bir sayfa açacak