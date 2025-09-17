Mourinho Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor: Portekiz basını yeni takımı açıklandı

Mourinho Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor: Portekiz basını yeni takımı açıklandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oldu. Portekiz medyası dünyaca ünlü teknik adamın anlaştığı takımı yazdı.

Geçen sezon Fenerbahçe’nin teknik direktörlük koltuğuna oturan ve büyük umutlarla göreve başlayan Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenmesinin ardından sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırmıştı.
Ancak Portekizli teknik adamın yeni adresi, futbol kamuoyunu şaşırtacak kadar çarpıcı oldu.

BENFICA'DAN TARİHİ YENİLGİ

Mourinho’nun Fenerbahçe’den ayrılmasına neden olan Benfica, dün gece Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir mağlubiyet yaşadı. Luz Stadı’nda 2-0 öne geçtikleri maçta Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK’ya 3-2 yenilen Portekiz ekibinde teknik direktör Bruno Lage’nin görevine son verildi.

karabag.jpg
Karabağ, Benfica'yı 3-2 yendi

LAGE GİTTİ: MOURINHO GELDİ

Bu şok yenilginin ardından Benfica yönetimi, olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi ve sürpriz bir kararla Jose Mourinho ile prensipte anlaşmaya vardı. Portekiz basını resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağını yazdı. Ülke basınında çıkan haberlere göre Mourinho’nun Cumartesi günü oynanacak AVS deplasmanında kulübede yer alacağı ifade edildi.

Şansal Büyüka'dan Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi uyarısıŞansal Büyüka'dan Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi uyarısı

KİMSE BEKLEMİYORDU

Karabağ FK, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına unutulmaz bir başlangıç yaptı. 16. dakikada 2-0 geriye düşen Azerbaycan ekibi, önce 30. dakikada farkı bire indirdi, ardından 48. dakikada Camilo Duran ile eşitliği sağladı. Maçın son anlarında Kashchuk’un golüyle galibiyeti yakalayan Karabağ, Portekiz’de tarihi bir zafer elde etti.

KADERİN CİLVESİ

Jose Mourinho’nun, Fenerbahçe’den ayrılmasına neden olan takımla henüz bir ay dolmadan yeniden yollarının kesişmesi, futbol dünyasında “kaderin cilvesi” olarak yorumlandı. Portekizli teknik adam, kariyerinde ilk kez Benfica’nın başına geçecek ve ülkesine dönüşüyle birlikte yeni bir sayfa açacak

Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Spor
Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu
Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu
Fenerbahçe Alanyaspor: İlk 11 belli oldu! Tedesco'dan sürpriz
Fenerbahçe Alanyaspor: İlk 11 belli oldu! Tedesco'dan sürpriz