Mourinho Sadettin Saran'a tek cümleyle cevap verdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, dün düzenlediği basın toplantısında eski teknik direktör Jose Mourinho'yu eleştirmişti.

Saran, Mourinho'nun sezon başındaki kampta takımı yeterince çalıştırmadığını ileri sürerek, başarısızlığı buna bağlamıştı.

Sarı lacivertli kulübün başkanı şu ifadeleri kullanmıştı:

Geçmişi konuşmanın kimseye faydası yok. Kampın kötü geçtiğini söylediğim için kendime biraz kızdım. Çok detaya girmek istemiyorum. Bunları siz de biliyorsunuz.

Portekiz’de günde bir antrenman yapılmış. Bu olacak iş değil. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Birincisi kesinlikle doğru değil. Yabancılarla ilgili (kadro dışı) şu aşamada öyle bir şey kesinlikle yok.

İkincisi de dediğim gibi Samsun’da yaşanan, Samadıra’da yaşanan ne varsa bunlar aile içi meseleler.

Dışarıda konuşmayacağım. Konuştuktan sonra üzerimize düşeni yaptık. Benzer olayların bir daha yaşanmaması ve mesaj vermek için. Birlik beraberliğe ne kadar önem verdiğimizi hissettirmek için.