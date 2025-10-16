Mourinho Sadettin Saran'a tek cümleyle cevap verdi

Mourinho Sadettin Saran'a tek cümleyle cevap verdi
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, başkan Sadettin Saran'ın eleştirilerine tek cümleyle yanıt verdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, dün düzenlediği basın toplantısında eski teknik direktör Jose Mourinho'yu eleştirmişti.

Saran, Mourinho'nun sezon başındaki kampta takımı yeterince çalıştırmadığını ileri sürerek, başarısızlığı buna bağlamıştı.

Sarı lacivertli kulübün başkanı şu ifadeleri kullanmıştı:

Geçmişi konuşmanın kimseye faydası yok. Kampın kötü geçtiğini söylediğim için kendime biraz kızdım. Çok detaya girmek istemiyorum. Bunları siz de biliyorsunuz.
Portekiz’de günde bir antrenman yapılmış. Bu olacak iş değil. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Birincisi kesinlikle doğru değil. Yabancılarla ilgili (kadro dışı) şu aşamada öyle bir şey kesinlikle yok.
İkincisi de dediğim gibi Samsun’da yaşanan, Samadıra’da yaşanan ne varsa bunlar aile içi meseleler.
Dışarıda konuşmayacağım. Konuştuktan sonra üzerimize düşeni yaptık. Benzer olayların bir daha yaşanmaması ve mesaj vermek için. Birlik beraberliğe ne kadar önem verdiğimizi hissettirmek için.

Samet Çayır: Portekiz kampındaki ‘günde tek idman’ iddiaları üzerine Jose Mourinho ile temasa geçtim ve temmuz ayı antrenman programına ulaştım

MOURINHO: İLGİLENMİYORUM

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Portekiz'in Benfica takımının başına geçen Jose Mourinho, Sabah'taki habere göre kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili soru üzerine şu cevabı verdi:

Saran: Geldiğimizden beri 40 milyon euro ödedik

Ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum.

