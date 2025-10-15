Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Chobani Stadı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Saran konuşmasına şöyle başladı:

İlk basın toplantım, heyecanlıyım. Akreditasyon yasağı uygulamadık, inşallah benim dönemimde uygulamayacağız. Fenerbahçe'de haberlerin reytingi yüksek, yalan haberlerin daha da yüksek.

Bankalar Birliği borcu: Fenerbahçe’nin Bankalar Birliği’ne olan borcunun 4 milyar TL seviyesine ulaştığını belirtti:

Toplam güncel borç: Kulübün toplam borcunun 22.3 milyar TL olduğu açıklandı. Bu rakama ikramiyeler dahil değil.

Futbolcu sözleşmeleri: Oyunculara olan sözleşme kaynaklı borç 207 milyon euro civarında.

Aylık ödeme yükü: Futbolculara yapılan aylık ödeme en az 15 milyon euro düzeyinde.

Sadettin Saran, bu ağır mali tabloyu devraldıktan sonra kulübün finansal yapısını düzene sokmak için yoğun çaba harcadığını ifade etti.

İşte Saran'ın öne çıkan açıklamaları:

Samandıra'da ölü toprağını gördüm, az bile söylemişim... 'Aday olamaz, aday olursa seçilemez. Seçilirse, seçim iptal edilir' gibi birçok şeyle karşılaştık. Seçim döneminde sözler boşlukta kalmış.

Geldiğimizden beri 39.8 Milyon euro ödedik.

Fenerbahçe'nin hainleri, 'Fenerbahçe'yi çok seviyorum' diyerek ve yalan yanlış haber yaparak bize çok zarar verdiler. Bu arkadaşları ifşa edeceğim, bunlarla uğraşacağım!

Sadettin Saran: "Takımla görüştükten sonra 'Dinamo Zagreb maçında fark yemezsek iyi' dedim. Çünkü takımın ne kadar etkilendiğini gördüm. Bunlar olduktan sonra Tedesco'yu göndersem, takımın durumu ne olacaktı?

TEDESCO KARARI

Tedesco babamın oğlu değil, çağırdım ve konuştum. Oyuncuların güvenini kazanmış, Samandıra'da yatıp, kalkıyor. Oyuncular arkasında olduğu için ben de ona şans tanınmasını düşündüm ve arkasında duracağız. Tedesco ile ne olursa olsun devam edeceğiz, demiyoruz! Başarı odaklıyız.

FENERBAHÇE VE ATATÜRK

Ali Bey'in devamı diyorlar bana... Ali Bey ile konuşuyorum, fikrini alıyorum, tecrübelerini dinliyorum. İnşallah Aziz Bey ile de görüşürüz. Ali Bey ile Fenerbahçe ve Atatürk dışında ortak noktamız yok. Fenerbahçe için birlik olacağız.

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR KONUSU

1959 öncesi şampiyonluklar için bir önceki yönetim çok çaba harcadı. Eski yönetimden bu işlerle uğraşan bir kişiyi danışman olarak atayacağım. Kurumsal hafıza için destek anlamında bu önemli.

"ENKAZ DEVRALMADIK"

Enkaz devralmadık, alsak bile bunu söylemeyiz. Seçimden dolayı ekstra harcama olmuş, nakit akışını düzelteceğiz.

Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini inceledik, UEFA ile de konuşuldu. Orada bir sorun görmüyoruz.

KADRO DIŞILAR

Kadro dışının detaylarını açıklamayacağım. Kol kırılır, yen içinde kalır. Fenerbahçe'nin menfaati için böyle bir karar aldık.

Kurullarla ilgili bağıran çağıran biri değilim, olmayacağım. Kavga etmek olsun diye kavga etmem! Çok işe yaramadığını da görüyoruz. Samsunspor maçından önce 'Hakeme baskı yap' dediler. Sağduyuya inandım ve 'Ona o şans verelim' dedim. Çok da iyi yönetti. İnsanların iyi niyetine inanıyorum, aksini gördüğümüzde gerektiği gibi davranırız."

MURAT ÜLKER SÖZ VERMİŞ

Murat Ülker ile konuşmalarımız devam ediyor. Bana bir sözü var ve inşallah kendisiyle güzel şeyler yapacağız.

Fenerbahçe'de iletişim, karar mekanizması ve futbol aklı ile ilgili sorunlar gördüm ve fark yaratacağımız için aday oldum.

Bakanımız Murat Kurum ile görüşeceğiz. Kadıköy Belediye Başkanı ile konuşacağız. Kenan Evren Lisesi için görüşüyoruz. İnşaat ve gayrimenkul ile ilgilenen yöneticilerimiz var. Eski yönetimin ilgilendiği şeylerle de ilgileneceğiz.

BANKALAR BİRLİĞİ

Bankalar Birliği'nden çıkmak için uğraşıyoruz, onlarla da görüşüyoruz. Birkaç banka ayak sürüyor. Onlara gerekeni söyledik, şimdilik iyi niyetle yaklaşıyoruz.."

"MERT HAKAN YANDAŞ İLE KONUŞTUM"

Mert Hakan Yandaş ile konuştum! Takım dışında da bir abiye ihtiyaç var. Oyuncular ona güveniyor ve onu seviyorlar. Kaptan kalması konusunda sıkıntı görmedik. Pozitif etkisi olduğunu gördük. Kendisiyle görüştük. Taraftarla didişmeyen, abiliğe odaklanmış, daha faydalı bir Mert Hakan göreceğiz.