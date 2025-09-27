Mourinho eski futbolcusuna transfer teklifi yaptı

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmasının ardından ülkesi Portekiz'e dönen ve Benfica'nın teknik direktörü olan Jose Mourinho'nun sürpriz bir transfer tekliğinde bulunduğu iddia edildi.

İspanya'nın Marca gazetesindeki habere göre Mourinho, şu anda Al İttihad takımında forma giyen eski futbolcusunu yanına çağırdığı belirtildi.

37 yaşında olan Karim Benzema'yı telefonla aradığı bildirilen Mourinho'nun kendisini Benfica'da görmek istediğini söylediği öğrenildi.

REAL MADRİD'TE BİRLİKTEYDİ

Jose Mourinho'nun Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde Karim Benzema da aynı takımda forma giyiyordu.

Benzema, Real Madrid'te kariyerinin en parlak yıllarını geçirmişti.

Jose Mourinho memnun olmadı

Benzema, Al İttihad takımıyla bu sezon çıktığı 3 maçta 3 gol attı.

Marca'daki haberde Benzema'nın Avrupa futboluna dönmek istediği, bu nedenle Benfica'nın teklifine de olumlu yaklaştığı yer aldı.