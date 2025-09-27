Jose Mourinho memnun olmadı

Jose Mourinho memnun olmadı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, Gil Vicente'yi yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Mourinho, kazanmalarına rağmen iyi bir performans ortaya koymadıklarını belirtti.

Portekiz Premier Lig'in 7. hafta maçında Benfica, sahasında Gil Vicente ile karşılaştı.

Ev sahibi, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

JOSE MOURINHO'DAN AÇIKLAMALAR

Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kazanmalarına rağmen performanstan memnun olmayan Mourinho'nun sözleri şu şekilde:

"Genel olarak bu bizim istediğimiz Benfica değil. Benfica; çaba, adanmışlık ve fedakarlık demek. Takım yorgun, üç günde bir oynanan maçlar yorucu, bazı oyuncular yorgun."

"Gil Vicente, harika bir takım ama bu takımların maçlara hazırlanmak, dinlenmek, detaylara hazırlanmak ve bizim inceleyemediğimiz sürpriz duran toplar için bir hafta zamanları var. Bu, Leiria'nın teknik direktörü olarak yaşadığım bir şeydi. Maçlara hazırlanmak için bir hafta süremiz olurdu ve Gil Vicente'nin yaptığı gibi gözlerinizi dört açarak oynuyorsunuz."

"Çok fazla top kaybettik, daha kaliteli bir oyun sergileyebilirdik. Bireysel ve kolektif kalite olmadan çok önemli bir 3 puan elde ettik."

"Takım şu anda kimliksiz. Bruno Lage'nin fikirleri ile benim fikirlerim arasında gri bir alanda yaşıyor. Çok fazla çalışma süresi olmadan aşılması zor bazı durumlar var ve bizde bu süre yok. Oynuyoruz, toparlanıyoruz ve maçları analiz ediyoruz ancak saha çalışması yapamıyoruz. Her seferinde bir maça odaklanacağız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

