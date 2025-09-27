Sadettin Saran'ın Tedesco kararı belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulunun teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili karar aldıkları öğrenildi.

Saran'ın Dinamo Zagreb maçındaki futbol ve yenilgiye tepki gösterdiği, Tedesco'nun futbolcularını eleştirmesinin de bu tepkiyi artırdığı ileri sürüldü.

Tedesco, maçtan sonra şunları söylemişti:

"Nereden nereye geldiğimize bakmamız gerekiyor. Son maçlarda hiç iyi değildik. Bugün mağlup olmak canımı yaksa da ben ve ekibim pek çok farklı açıya bakıyoruz, sadece sonuca bakmıyoruz. Geçtiğimiz maçlara göre oyunu daha iyi kontrol ettik, bugün topu daha fazla tuttuk. Kontra atak yemedik ve çok top kaybetmedik. Baskı şiddetimiz iyiydi. Bunları yapma sebebimiz Semedo ve Asensio'nun o pozisyonlarda oynamasıydı.

Bugünkü problem golleri nasıl yediğimizdi. Daha iyi savunmamız gerekiyor. Üçüncü golde olduğu gibi şutları engellememiz gerekiyor. Bu benim için temel unsur. İkinci topları kazanma problemimiz devam ediyor. Takım elinden gelenin en iyisini yapıyor ama çok fazla ikili mücadele kaybediyoruz.

İkili mücadeleleri kaybediyoruz, ikili mücadelelerde gücümüz ve hızımız yeterli değil. Bu durum zor bir durum, adım adım gelişmemiz gerekiyor. Bugün ilk defa bazı konularda ileriye bir adım attığımızı gördüm. Saha içi pozisyon ve top tutma anlamında. Golleri yeme biçimimiz kabul edilebilir değil. Ceza sahasında adam kaçırıyoruz, şutları engelleyemiyoruz. Bunları oyuncuların zaten yapması gerekiyor. Şutta arkamızı dönmememiz gerekiyor. Bunlar önemli ve temel şeyler."

SARAN AYKUT KOCAMAN'LA GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe yönetiminin Tedesco için Antalyaspor maçını bekleme kararı aldığı ileri sürüldü.

Fotomaç'taki habere göre Antalyaspor maçında puan kaybedilmesi halinde Tedesco ile yollar ayrılacak.

"Fenerbahçe'nin düştüğü duruma Galatasaray bile sevinmeyebilir"

Haberde Sadettin Saran'ın Aykut Kocaman'la da bir görüşme yaptığı iddia edildi.

Görüşmede Kocaman'ın "Takımın başında bir teknik adam varken, masaya oturmak etik değil. Ancak yollar ayrılırsa Fenerbahçe için her zaman elimi taşın altına koymaya hazırım" diyerek göreve gelmeye sıcak baktığı belirtildi.