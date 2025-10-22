Mourinho bozguna uğradı: Şampiyonlar Ligi'nde gol yağdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta 9 maçla başladı. Maçlarda gol yağmuru yaşanırken, birbirinden ilginç sonuçlar alındı.

Fenerbahçe'nin eski hocası Jose Mourinho'nun takımı Benfica, deplasmanda Newcastle United'tan fark yedi. İngiliz ekibi sahadan 3-0 galip ayrıldı.

BARCELONA, PSG, INTER'DEN GOL YAĞMURU

Barcelona, kendi sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 6-1 mağlup etti. Katalan ekibinin gollerini 7, 38 ve 76. dakikalarda Fermin Lopez, 74 ve 79. dakikalarda Marcus Rashford ve 68. dakikada Lamine Yamal attı. Yunan ekibinin tek golünü 53. dakikada Ayoub El Kaabi kaydetti.

7-2 BİTTİ

Son şampiyon Paris Saint Germain, deplasmanda Alman takımı Bayer Leverkusen'i 7-2 gibi çok farklı bir skorla yendi.

PSV Eindhoven Napoli'yi 6-2, Arsenal de Atletico Madrid'i 4-0'la geçti.

HAKAN ÇALHANOĞLU GOL ATTI

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan gol attığı maçta Inter, deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 4-0'lık skorla geçti. İtalyan temsilcisinin diğer gollerini Denzel Dumfries, Lautaro Martinez ve Francesco Pio Esposito attı.

TOPLU SONUÇLAR

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Barcelona (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan): 6-1

Kairat (Kazakistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Arsenal (İngiltere)-Atletico Madrid (İspanya): 4-0

Bin 500 nüfuslu köy takımı kupayı kaldırdı: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek

Bayer Leverkusen (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa): 2-7

Villarreal (İspanya)-Manchester City (İngiltere): 0-2

PSV (Hollanda)-Napoli (İtalya): 6-2

Kopenhag (Danimarka)-Borussia Dortmund (Almanya): 2-4

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Inter (İtalya): 0-4

Newcastle United (İngiltere)-Benfica (Portekiz): 3-0