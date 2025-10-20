500 nüfuslu köy takımı kupayı kaldırdı: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek

Balıkçı köyünün futbol takımı Mjallby, İsveç 1. Futbol Ligi'nde (Allsvenskan) bitime 3 hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan etti.

ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTILAR

Mjallby, ligin 27. hafta maçında deplasmanda Göteborg ile karşılaştı. Gamla Ullevi Stadı'nda oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup eden Mjallby, puanını 66 çıkartarak şampiyonluğu ulaştı.

Balıkçı köyünden çıkıp şampiyon oldular

NÜFUSU 500'DEN AZ

Nüfusu bin 500'den az olan küçük balıkçı Hallevik köyünün takımı Mjallby'nin en yakın takipçisi Hammarby 55 puana sahip.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMLERİNDE OYNAYACAKLAR

Mjallby, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacak ve aynı zamanda 2026-27 sezonunda tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıkacak.