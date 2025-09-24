Mourinho Benfica'yı karıştırdı

Portekiz Premier Lig’in 1. hafta erteleme maçında Benfica, evinde ağırladığı Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadele sonrası Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun açıklamaları, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Deneyimli çalıştırıcı, özellikle VAR kararlarına ve takımının yediği gole sert eleştiriler yöneltti.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra her fırsatta "Türkiye tercihim hataydı" açıklamasında bulunan Mourinho Portekiz'de gündem oldu.

Mourinho 1-1 biten maçın ardından basın toplantısında VAR sistemine yönelik tepkisini sert sözlerle dile getirdi:

Bir gol atıyorsun ama sırf birinin ayağına basıldığı ya da forması hafifçe çekildiği için iptal ediliyorsa, ben bugünün futbolunu sevmiyorum.

Futbol Şehri’nde oturup hakemi izlemeye çağıran bir beyefendi ve onun peşinden giden kişiliksiz bir hakem.

Bu sistem futbolun doğasına aykırı.

Mourinho, iptal edilen golün ardından oyunun kontrolünü ellerine aldıklarını ancak ceza sahasında yeterince etkili olamadıklarını belirtti. “Başka yollar denedik, başardık, güzel bir gol attık ama adaletsiz bir sonuçla karşılaştık” diyerek isyanını dile getirdi.

Mourinho neye uğradığını şaşırdı

FUTBOLCULARINI SUÇLADI

Benfica’nın son dakikalarda yediği golü “kabul edilemez” olarak nitelendiren Mourinho, takımının oyun disiplininden uzaklaştığını vurguladı:

Dakika 90, top bizdeyken altı oyuncu hücumda, geride sadece üç kişi kalmış.

Bu safça bir şey.

Oyunu tam anlamamak, deneyimsizlik.

Böyle bir gol yemek, bu kadar efor sarf eden bir takıma haksızlık.

İlk yarıdaki etkisiz pas trafiğini eleştiren Mourinho, ikinci yarıda oyuna giren oyuncularla birlikte takımın daha üretken hale geldiğini söyledi.

"ÖNDE OLAN TAKIM GOL YEMEZ"

Rio Ave’nin savunma ağırlıklı oyununa karşılık Benfica’nın alternatif yollar denediğini belirten Mourinho, geçiş hücumlarında yedikleri golün teknik ve taktik açıdan affedilemez olduğunu ifade etti:

"AFFEDİLMEZ"

“Rakip beşli ve dörtlü oynadı, içeri girmek zordu. Biz fiziksel olarak güçlü bir takım değiliz, hava toplarında etkili değiliz. Bu yüzden başka yollar aradık. Ama önde olan takım geçişten gol yemez.”

Mourinho, bazı oyuncuların fiziksel olarak yorgun olduğunu ve bu nedenle kadroda büyük değişiklikler yapmadığını belirtti. “Süreklilik vermek istedim ama takım yorgundu. Yine de iyi bir tutum sergilendi” diyerek oyuncularına moral verdi.